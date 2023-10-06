Simge kurum batağa saplandı

AKP’nin, “Zarar ettir, özelleştir” politikası nedeniyle batağa saplanan Sümer Holding’in elde kalan son arazileri de satıldı. Bu yıl dokuz taşınmazı satılan holdingin dönem zararı 61,8 milyon TL’ye ulaştı.

Mustafa BİLDİRCİN

AKP’nin halkın birikimiyle oluşan varlıkları sermayeye peşkeş çekmek amacıyla uyguladığı politikalardan en çok zarar gören kurumlar arasında yer alan Sümer Holding, batağa saplandı. AKP döneminde hızla uygulamaya geçirilen özelleştirmelerin ardından, 2021 yılında 42 milyon 41 bin TL olan Sümer Holding’in özkaynakları, bu yıl itibarıyla 29 milyon 768 bin TL’ye kadar geriledi. 1933'te Sümerbank adıyla kurulan Holding’in özelleştirilmesi kapsamında 2003-2019 yılları arasında 23 işletme, 16 mağaza, 335 bayi satılarak ya da kapatılarak kuruluş bünyesinden ayrıldı. Bu yıl itibarıyla kurumun personel sayısı 141’e düştü.

İKTİDAR BİTİREMEDİ

AKP’nin, “Sata sata bitiremediği” kurumlar arasında gösterilen Sümer Holding’in taşınmazlarının satışı bu yılda da sürdü. Kurumun elde kalan az sayıda taşınmazı da mart, nisan ve mayıs aylarında gerçekleştirilen satışlar ile elden çıkarıldı. Sümer Holding’e ait taşınmazların satış bedelleri ve satın alan şirketler ise şöyle:

Mersin Tarsus’ta dört adet taşınmaz: 402 bin TL – Yunus Emre Yılmaz

Ankara Gölbaşı’nda bir adet taşınmaz: 2 milyon 920 bin TL - ALC Grup İnşaat

Ankara Çankaya’da üç adet taşınmaz: 90 milyon TL - Bilfen Eğitim Kurumları

Ankara Çankaya’da bir adet taşınmaz: 360 milyon TL – LÖSEV

ZARAR KATLANDI

Taşınmazları hızla elden çıkarılan Sümer Holding'in ekonomik yapısı da altüst oldu. Kurumun 2020 yılında 24 milyon 668 bin TL olan dönem zararı, 2021 ve 2022 yıllarında sırasıyla 27 milyon 995 bin TL ve 61 milyon 830 bin TL olarak gerçekleşti.

Kurumun özkaynaklarında yaşanan değişim de derin batağı ortaya koydu. Sümer Holding Genel Müdürlüğü’nün özkaynaklarında yaşanan değişim, yıllara göre şöyle kaydedildi:

2019: 40 milyon 94 bin TL

2020: 37 milyon 821 bin TL

2021: 42 milyon 41 bin TL

2022: 29 milyon 768 bin TL

Sümer Holding’in beş kişilik yönetim kuruluna yapılan ödemeler de kurumun mali verilerine yansıdı. Kurumda Yönetim Kurulu Başkan, üyeler ve denetçiler gibi üst yöneticilere cari dönemde toplam 823 bin 79 TL’lik maddi menfaat sağlandı.