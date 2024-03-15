Simide bakanlık müdahalesi

Simit fiyatlarına yapılacak zam Ticaret Bakanlığı’nın onayına bağlandı. Ankara Simitçiler Odası Başkanı, “İtiraz edeceğiz, simit temel gıda değil” dedi.

Havva GÜMÜŞKAYA

Simit satış fiyatı, ekmek gibi ilgili belediye, il ticaret ve tarım müdürlükleri, ticaret ve sanayi odaları temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından belirlenecek. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, simit satış fiyatı ekmek satış fiyatında olduğu gibi ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin, federasyon ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasından sonra esnaf ve sanatkârlar odaları birliği tarafından onaylanacak.

Ancak Ticaret Bakanlığı tarafından talep edilen tarifeye olumsuz görüş bildirilmesi durumunda ilgili esnaf ve sanatkârlar odaları birliği, yeni tarife talebini gerekçeleri ile birlikte komisyon toplanmaksızın tekrar Ticaret Bakanlığı görüşüne sunacak ve görüşün alınmasından sonra onaylayacak.

İTİRAZ EDECEĞİZ

Simidin temel gıda olmadığını dikkat çeken Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası Başkanı Delibaş, “Simit ve ekmeğin maliyeti aynı olamaz. Simitte kullanılan susam tamamen ithal ediliyor. O zaman dolar kurundaki artışı da durdursunlar. Sanki esnaf, fırsatçılık yapıyor, bilerek zam yapıyor. Simit özel bir üründür. Biz zaten fiyat belirlerken valiliğin kararını alıyorduk. Valiliğe güvenmemiş oluyorlar bu durumda. Alınan bir kararda o meslek odası yoksa o mesleğin temsilcileri yoksa yok hükmündedir” diye konuştu. Delibaş, “Mesleğin sahipleri biziz. Liyakat olmazsa insanlar gücünü kendi şahsına kimliklendirdikten sonra bütün her şeyi yok eder. Ben Bakan Yardımcısı’na da söyledim. Çok bakan, cumhurbaşkanı, başbakan, vali gördük. Hepsi geçti ama mesleğin sahipleri biziz ve hâlâ yerimizdeyiz” dedi. Ankara'da simit fiyatları valiliğin de onayıyla 10 liradan 15 liraya çıkarıldıktan sonra talimatla zammın geri çekildiğini belirten ve bakanlığa çağrılan Delibaş, şu açıklamayı yapmıştı: “Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’a fiyat artışlarını hatırlattım. Zammı ertelememizi istedi. Simit zammını seçimden sonra yapmak zorunda kalacağız.”