Simit fiyatlarında "Ticaret Bakanlığı'nın da görüşü alınacak" kararı yargıya taşınıyor

Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası, simit ücretinin Ticaret Bakanlığı'nın onayının ardından belirlenmesine ilişkin kararı yargıya taşıyacak.

Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası, Resmi Gazete'de yayımlanan kararla simit fiyatlarının Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşünün alınmasının ardından belirlenmesine ilişkin harekete gçiyor.

NTV'de yer alan habere göre, Ankara Pideciler ve Simitçiler Odası, simit fiyatı belirlenirken bakanlık onayı alınması kararını yargıya taşıyacak.

Oda Başkanı Savaş Delibaş, "Simitçilere yapılmış haksız bir uygulama. Kanun genelge ile yok edilemez. Karar, tarife komisyonunu işlevsizleştiriyor" dedi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiyat Tarifeleri Hakkında Yönetmeliğin 5'inci maddesine yeni ekleme yapıldı.

Ekmek ve simit fiyatı ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi odası veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyon tarafından değerlendirilecek.