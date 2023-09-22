Şimşek: Dünya Bankası ile 895,7 milyon euroluk kredi anlaşması imzaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon euro olan kredi anlaşması imzaladıklarını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Dünya Bankası ile yapılan 895,7 milyon euro değerindeki kredi anlaşmasını duyurdu.

Şimşek, cari açık ve dışa bağımlılığın azaltılması için yenilenebilir enerji yatırımlarının ve üretimde verimliliğin önem taşıdığını, yeni yatırımlar konusunda ihtiyaç duyulan finansmana yönelik de Bakanlık olarak çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Şimşek, yurt dışı temaslarında da finansman kaynakları oluşturabilecek kişi ve kurumlarla görüşmeler yaptıklarını anlattı.

Şimşek, bu kapsamda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İller Bankası AŞ tarafından uygulanacak "Kamuda ve Belediyelerde Yenilenebilir Enerji Projesi" kapsamında Dünya Bankası'ndan 500 milyon euro tutarında finansman sağlanmasına ilişkin anlaşmaları imzaladıklarını bildirdi.

"BANKADAN SAĞLADIĞIMIZ FİNANSMAN TUTARI 3,2 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"

Ayrıca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası AŞ tarafından uygulanacak "Su Döngüselliği ve Verimliliğinin Artırılması Projesi" için de Dünya Bankası'ndan 395,75 milyon euro tutarında finansman sağladıkları bilgisini veren Şimşek, şunları kaydetti:

"Bakanlıkların ve yerel yönetimlerin yenilenebilir enerji ve su verimliliğine ilişkin finansman ihtiyaçlarını karşılamada köprü görevi görüyoruz. Bu kapsamda Dünya Bankası ile toplam tutarı 895,7 milyon euro olan kredi anlaşması imzaladık. Bu kredilerin 570,75 milyon euro'su tahsisli, 325 milyon euro'su ise Hazine garantili. Dünya Bankası Türkiye için 35 milyar dolarlık mali paket sağlayacağını açıklamıştı. Bankadan gelen finansman tutarı imzaladığımız yeni anlaşmalarla şu an yaklaşık 3,2 milyar dolara ulaştı."