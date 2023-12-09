Şimşek, düşük enflasyon için tarih verdi: Enflasyon ile mücadele bir süreç işidir

Ekonomiye yönelik politikalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, düşük enflasyon için 2024 yılı ortasına işaret etti. Şimşek, "Enflasyon ile mücadele bir süreç işidir" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, en temel önceliklerinin enflasyonla mücadele olduğunu söyleyerek "Enflasyon ile mücadele bir süreç işidir, yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı ortasından itibaren başlayacak" iddiasında bulundu.

Şimşek, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023 kapsamında gerçekleştirilen "Küresel Ekonomiyi Yeniden Şekillendirmek" başlıklı oturumun açılışında konuştu.

Küresel sorunlara dikkat çeken Şimşek, bu problemlerin büyüme ve küresel ticaret hacmi üzerinde gelecek 5 yılda olumsuz etkide bulunacağını söyledi.

Son 10 yılda Türkiye'nin büyüme performansına işaret eden Şimşek, Hindistan ve Çin haricindeki gelişmekte olan ülkelere göre birçok şeyi daha iyi yaptıklarını savundu.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ 2024 YILI ORTASINDAN İTİBAREN BAŞLAYACAK"

Bakan Şimşek, Türkiye'nin uyguladığı ekonomik programdan bahsederek, "2023 yılı bütçe açığının milli gelire oranla yüzde 6'nın altında olmasını bekliyoruz" dedi.

Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Sürdürülebilir yüksek büyüme, kalıcı refah artışı ancak ve ancak fiyat istikrarı ile mümkündür. Bu sebeple en temel önceliğimiz enflasyonla mücadeledir. Programız başarılı bir şekilde işliyor. Programın olumlu yansımaları finansal göstergelerin ardından makro göstergelerde de görülmeye başlandı. Büyümede dengelenmeye doğru yol alırken cari açık düşüyor, enflasyonda ivme kaybı var ve rezervlerimiz artıyor. Enflasyondaki eğilim hakkında doğru bilgi veren yıllıklandırılmış çekirdek göstergeler hedeflerimiz ile uyumlu seyrediyor. Enflasyon ile mücadele bir süreç işidir, yıllık enflasyondaki düşüş 2024 yılı ortasından itibaren başlayacak."

"EKONOMİ UYGULAMALARI REFORMLARLA DESTEKLENECEK"

Para ve maliye politikasındaki uygulamaların gelecek dönemde kapsamlı yapısal reformlarla destekleneceğini dile getiren Şimşek, şu açıklamalarda bulundu:

"Son dönemde ülkemize yönelik yabancı yatırımcı ilgisi arttı. Ocak-mayıs döneminde 2,9 milyar dolar çıkış olan portföy yatırımlarına, haziran-eylül döneminde 4,9 milyar dolar giriş oldu. Güncel veriler girişin devam ettiğini gösteriyor. Bankacılık sektörü ile banka dışı sektörün dış borç çevirme oranları yükseliyor. Düşen cari açık ve artan sermaye girişi ile rezervlerimiz de artmaya devam ediyor. Mayıs ayına göre brüt rezervler 42 milyar dolar yükseldi."