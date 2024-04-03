Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı. Şimşek, "Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı mart ayı enflasyon rakamlarına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon, mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3,16 artış gösterdi, yıllık bazda ise yüzde 68,50'ye çıktı. Enflasyon, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,06, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 57,50 olarak gerçekleşti.

Bakan Şimşek, açıklanan rakamların ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada parasal sıkılaştırma politikalarının devam edeceği mesajını verdi.

Şimşek'in açıklaması şöyle:

"Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi. Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.

Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir. Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."