Şimşek'ten valilere 'tasarruf' uyarısı: Makam aracınızı satıp Togg alın

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 81 ilin valisine seslendiği Valiler Toplantı'sında 'kamuda tasarruf' uyarısında bulunarak, “Makam araçlarınızı satıp, Togg alabilirsiniz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz Salı günü İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği Valiler Toplantısı’na katıldı. Şimşek 81 ilin valisine seslendiği konuşmasında, "kamuda tasarruf tedbirleri"ne hassasiyetle uyulmasını istedi.

"Tasarruf tedbirleri bütün bakanlıklar için önemli ama valilerimiz için çok önemli. Hepiniz tasarruf tedbirlerine uymakla mükellefsiniz" diyen Şimşek, "Taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar bu alanda hassasiyet gerekiyor. 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir" diye konuştu.

Milliyet'in haberine göre, Şimşek sözlerine şöyle devam etti: O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin. Gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışına her alanda mecburuz."

"KAYIT DIŞI FAALİYET FAR EDERSENİZ BİZİ YÖNLENDİRİN"

Edinilen bilgiye göre Şimşek, sözlerinin devamında özetle şunları kaydetti:

"Yerel yatırımların takibi bizim için çok değerli. Bir yerde kayıt dışı faaliyet fark ederseniz bizi yönlendirin. Eğlence sektörü denetimleri konusunda vereceğiniz destek önemli. Kayıt dışı satılan malların tespiti, kira gelirleri, günübirlik kiralamalar konusu. Akaryakıt, tütün, alkollü içkiler kayıt dışılığın inanılmaz cazip olduğu alanlar.

"SOSYAL YARDIMLARI HAK ETMEYENE VERMEYİN"

Bu sene sosyal yardımların bütçesi 497 milyar TL. Tüm Türkiye’deki yatırımlar ki bir kısmı depremle ilgili yatırımlar, onları ayrı tuttuğumuz zaman 800 milyar TL. Bunları sadece hak edenlere ödememiz gerekiyor. Hak etmeyene lütfen vermeyin. Alttaki ekipler iyice denetlesin. Bu ülkede o kadar çok kayıt dışılık var ki. Adamın serveti var ama görünürde hiçbir şey yok."

"MAKAM ARABALARINIZI SATIP TOGG ALABİLİRSİNİZ"

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek’in, bazı valilerin Togg satın almak istediğini söylemesi üzerine, “Makam araçlarınızı satıp, Togg alabilirsiniz” dediği kaydedildi.