Şimşek ve Erkan'ın yeni yıldaki ilk işi belli oldu: ABD'ye gidiyorlar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ocak ayında New York’ta JPMorgan Chase & Co tarafından düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılacak. İki isim daha sonra Davos’un yolunu tutacak.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 2024'ün ilk günlerinde ABD’de yatırımcı toplantısına katılacak. Bloomberg HT’nin konuya yakın kaynaklardan aktardığına göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Ocak ayının ikinci haftası New York’ta JPMorgan Chase & Co tarafından düzenlenen yatırımcılar toplantısına katılacak. Yetkililer, Şimşek ve Erkan’ın yatırımcılar toplantısının ardından Dünya Ekonomik Forumu’na katılacaklarını söyledi. Zirve 15-19 Ocak 2024 tarihlerinde İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenecek. Bakanlık ve Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.