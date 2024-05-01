Şimşek’e tepki gösteren Bahçeli geri adım attı

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Ferdi Tayfur’un arka planda yer aldığı videoya açıklama getiren Bahçeli, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sahip çıktı. Ekrem İmamoğlu ve Fatih Erbakan’ı İsrail üzerinden sert sözlerle eleştiren Bahçeli, İYİ Parti kongresini neden tebrik etmediğini de söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Ülkede farklı kimliklerin bir arada yaşaması için yeni bir Türkiye inşa edilmesi gerektiğini de belirten Bahçeli, ‘kız alıp kız verme’ tavsiyesinde de bulundu:

"Bu millet büyük bir millettir. Karşılıklı anlayış göz önüne alındığında Alevi-Sünni çatışmasını, Kürt-Türk ayrışmasını çözecek olan bu millet ve onun iradesidir. Bunun da sırrı kız alıp kız vermek, yeni bir Türkiye inşa etmektir."

Sosyal medya hesabından yayınladığı ve arka planda Ferdi Tayfur’un şarkısının çaldığı videoyu, ‘Cumhur İttifakı’nda çatlak’ şeklinde değerlendirenlere de yanıt veren Devlet Bahçeli, "’Bahçeli Erdoğan’a savaş açtı’, balans ayarı çekti, MHP-AKP savaşı yükleniyor. MHP AKP’ye atanmış bir kayyumdur. Bu iddia sahiplerinin hepsi baltayı taşa vurmuştur. Cumhur İttifakı sonuna kadar var olacaktır ve ayakta kalacaktır" dedi.