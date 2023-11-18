Sina Koloğlu, Milliyet'ten ayrıldı

Gazeteci ve müzisyen Sina Koloğlu, uzun yıllar çalıştığı Milliyet Gazetesi'nden ayrıldığını duyurdu. Koloğlu, "Milliyet ile yollarımız ayrıldı. Bir anı olarak kalacak; gülümseten, hüzünlendiren ve de üzen" dedi

Bulutsuzluk Özlemi'nin kurucularından müzisyen ve gazeteci Sina Koloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla 2009 yılından beri köşe yazarı olarak çalıştığı Milliyet Gazetesi'nden ayrıldığını duyurdu.

Koloğlu'nun paylaşımı şu şekilde:

''Bir ömrün uzun sayılacak zamanını geçirdiğim gazetem Milliyet ile yollarımız ayrıldı. Bir anı olarak kalacak; gülümseten, hüzünlendiren ve de üzen…''

Bir ömrün uzun sayılacak zamanını geçirdiğim gazetem Milliyet ile yollarımız ayrıldı.

Bir anı olarak kalacak; gülümseten, hüzünlendiren ve de üzen… — Sina Koloğlu (@kologlusina) November 18, 2023

Yaklaşık 10 yıl Cumhuriyet Gazetesi'nde, daha sonra da Milliyet'te çalışan Koloğlu, Bulutsuzluk Özlemi'nin de kurucularından. Koloğlu, yaklaşık 14 sene Milliyet Gazetesi'nin eki olan Milliyet Cadde'de 'Rating Canavarı' adlı köşesinde yazdı.