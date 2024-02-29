Sinan Akçıl'dan Murat Kurum'a: Çok güzel duygular besliyorum ona karşı

AKP'nin İBB adayı Murat Kurum'a övgüler yağdıran Sinan Akçıl, "Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum ona karşı" diyerek 'geceleri rahat uyumak' için oyunu Kurum'a vereceğini söyledi.

İktidar yanlısı şarkıcı Sinan Akçıl, geçtiğimiz gün seçim çalışmaları kapsamında yaptığı bir konuşma sıraısnda bir araya geldiği AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a övgüler yağdırdı.

Kurum'a seçim şarkısı da yapan Akçıl, "Kendisini tanıdığım günden beri çok güzel duygular besliyorum ona karşı ve bir İstanbullu olarak geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum'a vereceğim. Umarım bütün sorunların üstesinden geleceğine eminim" dedi.

SEÇİM ŞARKISI YAPTI

Sinan Akçıl ayrıca, Murat Kurum için seçim şarkısı da hazırladı. Kurum sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şarkıcı Akçıl'a teşekkür etti.

Yolunuz açık olsun..bu şarkı da İstanbul gençliğinin sesi olsun inşallah❤️ #aşkımızeserolur https://t.co/QFbQOEPqfn — Sinan Akçıl (@sinanakcil) February 29, 2024

Akçıl geçtiğimiz ay da bir araya geldiği Murat Kurum ile bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak "İstanbul'un geleceğine gülümseyerek ve umutla baktığımız bir an" notunu düşmüştü.