Sinan Ateş cinayeti: Tutuklu sanık Emniyet Genel Müdürlüğü'nün avukatı çıktı

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü yazısında, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan Serdar Öktem’in Emniyet Genel Müdürlüğü’nün avukatı olduğu iddiasına yer verdi.

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin yeni gelişmeler ortaya çıktı.

T24 yazarı Tolga Şardan, bugünkü "Sinan Ateş cinayetinden gözaltına alınan iki polis, nasıl Özel Harekatçı oldu?" başlıklı yazısında Ateş'in ölümüne ilişkin yeni detaylara yer verdi.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin kaynaklarından edindiği iddiayı paylaşan Şardan, tutuklanan Serdar Öktem’in Emniyet Genel Müdürlüğü’nün avukatı olduğunu belirtti.

Yazıda ilgili kısım şöyle:

"Öktem'in konumu çok özel bir yerde. Avukat olması bir yana, özellikle Ülkücü camia içinde yer alan ve çok fazla bağlantıları olan bir şüpheli. Hatta önceki Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'la da yakın olduğu biliniyor.

Emniyet içinde çokça konuşulan bir iddia var; Öktem'in üzerinde Emniyet Genel Müdürlüğü'nün vekaletinin bulunduğu.

Bunun anlamı, Öktem'in Emniyet Genel Müdürlüğü'nü kurumsal olarak ilgilendiren yargı süreçlerine kurum adına görev almak!

Öktem'in hangi Emniyet Genel Müdürü ve hangi İçişleri Bakanı görevdeyken söz konusu vekaleti aldığına bakmak lazım doğal olarak."