Sinan Ateş cinayetini çeteye rapor eden fotoğraf ortaya çıktı: Kuryeden 'görev tamam' pozu

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Özyağcı’yı olay yerine getiren ve kaçıran motokuryenin, suikastın ardından yaptığı 'görev tamam' paylaşımı ortaya çıktı.

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetine dair yeni ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Son olarak cinayeti işleyen Özyağcı'yı olay yerine getiren motokurye Vedat Balkaya’nın, cinayetten yaklaşık 1.5 saat sonra 'görev tamam' pozu verdiği fotoğrafı ortaya çıktı.

Sinan Ateş’i vuran tetikçi Eray Özyağcı, kendisini suikast yerine getiren ve buradan kaçıran motokurye Balkaya tarafından Gölbaşı-Haymana yolu üzerinde atıl durumda bulunan bir benzin istasyonu önünde bırakıldı.

Ankara’da 30 Aralık 2022’de, Ateş arkadaşı Selman Bozkurt’la bir binadan çıktığı sırada motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramış ve ölmüştü.

KURYEDEN 'GÖREV TAMAM' POZU

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre, Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmada, tetikçi Eray Özyağcı’yı suikastın gerçekleşeceği yere getiren ve buradan kaçıran motokurye Vedat Balkaya, cinayetten yaklaşık 1.5 saat sonra 'görev tamam' pozu vermiş.

Balkaya’nın cep telefonu incelemesinden çıkan fotoğrafın, cinayet sonrası İstanbul’a kaçmaya çalışırken mola vererek durduğu bir tuvalette ayna karşısında çekildiği anlaşılıyor.

Balkaya’nın ayrıca 27-30 Aralık tarihleri arasında cinayeti organize eden Doğukan Çep ile 87 kez telefon irtibatı kurduğu görülüyor. Kurye Balkaya'nın 'görev tamam' pozu verdiği fotoğrafı kimlerle paylaştığı henüz bilinmiyor.