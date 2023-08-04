Sinan Ateş dosyasına bakan savcılara 'yeni görev'

Ankara’da düzenlenen suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkındaki dosyaya bakan savcıların bürosu değiştirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yaz kararnamesinin açıklanmasının ardından Ankara Adliyesi’nde yeni iş bölümünü belirledi. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin soruşturmayı yürüten Başsavcıvekili Durdu Özer, Genel Soruşturma Bürosu’ndan alınarak Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun başına getirildi. Özer’e bağlı olarak Ateş soruşturmasını savcı Ayhan Ay ile birlikte yürüten savcı Durmuş Ali Kaya da Bilişim Suçları bürosuna kaydırıldı. Ateş cinayetinin soruşturması ise Başsavcıvekili Ahmet Altun’a devredildi.

T24’ten Asuman Aranca’nın haberine göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yaz kararnamesinin açıklanması sonrasında Ankara Adliyesi’nde kritik değişiklikler içeren iş bölümü belli oldu. Adli tatilin biteceği 1 Eylül tarihinden itibaren geçerli olacak iş bölümüne göre, Sinan Ateş soruşturmasının koordinatörü olan Başsavcıvekili Durdu Özer, Genel Soruşturma Bürosu’ndan alınarak Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nda görevlendirildi. Savcı Ayhan Ay ile birlikte Özer’e bağlı olarak soruşturmayı yürüten savcı Durmuş Ali Kaya da Özer’in görevlendirildiği Bilişim Suçları Bürosu’na kaydırıldı. Başsavcıvekili Özer ile savcılar Ay ve Kaya’nın adli tatil nedeniyle izinde olduğu öğrenilirken, soruşturma dosyası ise Başsavcıvekili Ahmet Altun’a devredildi. Adli tatil bitiminde dosyanın bir kez daha Özer’in koordinatörlüğünde savcılar Ay ve Kaya’ya devredilip devredilmeyeceği merak konusu oldu.