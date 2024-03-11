Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti

Silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in babası Musa Ateş, hayatını kaybetti.

Ankara'nın en merkezi yerlerinden Çukurambar'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in babası Musa Ateş hayatını kaybetti.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın en işlek noktalarından olan Çukurambar'da tetikçi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı tarafından beş kurşunla vurularak öldürülmüştü.

Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren özel harekât polisleri Muratcan Çolak ve Mert Gelenbey da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.