Sinan Ateş'in babası Musa Ateş'in cenazesi defnedildi

Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in önceki gün hayatını kaybeden babası Musa Ateş defnedildi.

Uğradığı silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in, dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden babası Musa Ateş (64), toprağa verildi.

Sinan Ateş’in, Bursa'da yaşayan babası Musa Ateş, dün fenalaşması nedneiyle hastaneye kaldırıldı. Musa Ateş'in kalp krizi geçirdiğini belirledi.

İlk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Musa Ateş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Ateş için bugün Emir Sultan Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

Fotoğraf: DHA

MHP'DEN KATILAN OLMADI

Cenaze törenine, Musa Ateş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, eski Ülkü Ocakları Başkanı Atila Kaya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Alfatlı, İYİ Parti Bursa Milletvekili ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selçuk Türkoğlu, CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Musa Ateş, düzenlenen cenaze töreninin ardından Sinan Ateş'in de kabrinin bulunduğu Emir Sultan Mezarlığı'nda defnedildi.