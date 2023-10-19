Sinan Ateş'in bilgilerini sızdırdığı öne sürülen komiser tutuklandı

Eski Ülkü Ocaklar Genel Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili soruşturmada 2'si polis 5 kişi ifadeye çağrıldı. Hakimlik 1 kişinin tutuklanmasına, 4 kişinin bırakılmasına karar verdi.

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında 1 şüpheli daha tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in öldürüldüğü suikasta ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında 2 emniyet mensubunun da bulunduğu 5 şüpheliyi mevcutlu olarak ifadeye çağırdı.

Polis eşliğinde Ankara Adliyesi'ne getirilerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 1'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılık, 4 şüpheli hakkında nöbetçi hakimlikten adli kontrol talebinde bulundu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğer 4 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Soruşturma kapsamında daha önce 21 kişi tutuklanmıştı.

"BİLGİLER TOPLANDI, TETİKÇİYE ULAŞTIRILDI" İDDİASI

T24'ten Asuman Aranca'nın haberine göre tutuklanan komiser M.E.A’nın, cinayet öncesinde “Ateş’in, telefon numaraları, ev adresi, anlık konum bilgileri, eşi Ayşe Ateş'e ait adres ve telefon bilgileri, gittiği yerlerin neresi olduğu, sık sık gittiği arkadaşına ait ofisin adresi, kullandığı araçların marka, model ve plakaları gibi kişisel bilgilerini” sistemden sorgulayarak, cinayetten sonra tetikçiyi kaçırdığı iddia edilen eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’a gönderdiği belirlendi. Şüphelilere bu şekilde bilgileri sızdırarak cinayete yardım etmekle suçlanan M.E.A’nın, suikastın ardından da cinayet soruşturmasında aktif biçimde rol aldığı anlaşıldı.