Sinan Ateş'in dayısı İYİ Parti'ye katıldı

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in dayısı Mustafa Bozkurt, İYİ Parti'ye katıldı. Bozkurt, Ateş'in Ankara'da uğradığı suikastın ardından MHP'den istifa etmişti.

Yeğeni olan eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesinin ardından MHP'den istifa eden Mustafa Bozkurt, İYİ Parti'ye katıldı.

Bursa İl Başkanlığı'nda yapılan katılım töreninde, Bozkurt'a rozetini İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu taktı.

"İNANDIĞIMIZ YOLDA SİZLERLE BİRLİKTE YÜRÜYECEĞİZ"

Sözcü'nün aktardığına göre, İYİ Parti'ye katılan Bozkurt, "Biz ailecek ahde vefaya inanan insanlarız. Yeğenim, ateş parçam Sinan'ımı kaybettiğimiz günden beri sadece sayın Meral Akşener ve teşkilatları, hem TBMM'de, hemde yerelde bu cinayetin aydınlanması için canlarını hiçe sayarak bizlerin yanında oldu. Ailecek siyaset yapmamak için kendi iç dünyamızda karar almıştık. Ama geldiğimiz noktada buna imkan kalmadığını görünce kararımızı değiştirdik. İnandığımız yolda sizlerle birlikte yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

ATEŞ SUİKASTININ ARDINDAN MHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Yıldırım Belediyesi MHP’li meclis üyesi olan Bozkurt, Sinan Ateş’in Ankara’da silahlı saldırı sonucu öldürülmesinin ardından MHP'den istifa etmişti.

Bozkurt, "Artık eski Türkiye’de yaşamıyoruz. Yıllarımızı verdik bir dava uğruna. Bizim arkamızda olmayan bir toplumda olmamız bize zarar verecektir. Bu düşünce ile MHP’den istifa ettim. Bağımsız meclis üyesi olarak hizmetime devam edeceğim" diye konuşmuştu.

Bozkurt, yeğeni Ateş'in öldürülmesine ilişkin de şunları söylemişti:

"...Bir şeyler açıklanamaz ise biz bildiklerimizi anlatacağız. Sokak süpürgesinin bildiği konuyu devletin irade koyucuları, kanun gözeticileri bilmiyor ise biz onlara anlatırız. Aslında gizli bir şey yok. Açık açık biliniyor. Benim kardeşim Halil İbrahim Bozkurt, ‘Bizim katilimiz mecliste’ kelimesini belki zamansız söyledi ama, aslında zamansız da değil, biz bunları biliyoruz yani. Bugün dokunulmazlıkları olanlar, yarın bizim gibi dokunur hale gelecektir. Kim bu ülkede bir suç işlemiş ise cezasını artık çekmeli. Eski Türkiye yok, eski Türkiye bitti. Sinan Ateş’te bu ülkede artık faili meçhul cinayetlerin olmamasının mihenk taşıdır."