Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'ten çağrı: Basın açıklamasına davet ediyorum

Silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, saldırının yıldönümünde gerçekleştireceği açıklama için çağrı yaptı. Ayşe Ateş, "Sinan vurulduğu yerde yatıyor; ne zaman ki adalet tecelli eder işte o zaman cenazemiz kalkar" ifadelerini kullandı.

Ankara’da düzenlenen suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in cinayetine ilişkin soruşturma halen sürerken, üzerinden bir yıl geçmesine rağmen iddianame hazırlanmadı.

Eşinin ölüm yıldönümünden önce açıklama yapan Ayşe Ateş, Sinan Ateş'in öldürüldüğü yerde 29 Aralık Cuma günü basın açıklaması yapılacağını duyurdu.

Ayşe Ateş, "Neredeyse bir yıl oldu. Bu, benim için Sinan’sız, çocuklarım için babasız geçecek bir hayatın ilk yılıydı. Zaman olduğundan daha yavaş aktı. Gece, gündüzden hep daha uzun sürdü. Bu durumdan ay utandı, yıldızlar utandı, güneş utandı Bir tek, acımızın üstünde tepinenler utanmadı. Geride kalan zamanda kâh acıyla yüzleştik kâh hasretle dertleştik kâh ümitle bekleştik. Fakat ne acımız dindi ne hasretimiz bitti ne de ümitlerimiz gerçekleşti. Ruhumuz serin bir gün görmedi, huzurlu bir an geçirmedi" dedi.

'HUZUR İÇİNDE BAŞIMI YASTIĞA KOYUP UYUMAYI UNUTTUM'

Ateş sosyal paylaşım sitesi X'ten (Twitter) yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En aydınlık günlerde bile karanlığın gölgesi, sokakları bize dar etti. Çocuklarım arkadaşlarıyla neşe içinde oyun oynamayı unuttu. Ben huzur içinde başımı yastığa koyup uyumayı unuttum. Önce canımızdan bir parça koparılıp çıkarıldı. Sonra en tabii haklarımız elimizden alındı. Bize gülmek yok, bize yemek içmek yok, bize gönlünce sokaklarda yürümek yok. Artık, akşamları dayanabileceğimiz o omuz yok. Artık, devletimizden başka güvenebileceğimiz bir omuz yok. Gözümüzün gördüğü, elimizin uzandığı, kulağımızın duyduğu hiçbir düşmandan korkmuyoruz. Mertçe dövüşe her zaman varız. Fakat düşman pusuda, düşman namert, düşman vicdansız.

BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

Sinan, tam bir yıldır vurulduğu yerde yatıyor. Ne zaman ki adalet tecelli eder, bütün failler yakalanıp hak ettiği cezayı alır, işte o zaman cenazemiz olduğu yerden kalkar, ruhumuz bir nebze olsun huzur bulur ve sokaklarımız aydınlanır. Bu kapsamda Sinan’ın sevenlerini ve bütün basın mensuplarını 29 Aralık 2023 tarihinde Sinan’ın hain bir pusuda Hakk’a yürüdüğü yerde Cuma namazına müteakip yapacağımız basın açıklamasına katılmaya davet ediyorum. Adaletle kalın."

Sinan’ın sevenlerini ve bütün basın mensuplarını 29 Aralık 2023 tarihinde Sinan’ın hain bir pusuda Hakk’a yürüdüğü yerde Cuma namazına müteakip yapacağımız basın açıklamasına katılmaya davet ediyorum.

Adaletle kalın.

AYŞE ATEŞ https://t.co/LcYouhXl5r — Sinan ATEŞ (@sinanates16) December 27, 2023

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NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022 tarihinde Ankara'nın en işlek noktalarından olan Çukurambar'da tetikçi olduğu iddia edilen Eray Özyağcı tarafından beş kurşunla vurularak öldürülmüştü.

Cinayete ilişkin bugüne kadar 22 kişi tutuklandı.

Tetikçiyi İstanbul'dan Ankara'ya getiren özel harekât polisleri Muratcan Çolak ve Mert Gelenbey da soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

Bunun yanı sıra tetikçiyi cinayetin ardından kaçırmakla suçlanan ve cinayeti organize ettiği ileri sürülen Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel, Tolgahan Demirbaş, MHP İstanbul İl yöneticisi Ufuk Köktürk ile MHP'li Avukat Serdar Öktem de halen cezaevinde bulunuyor.