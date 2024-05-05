Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş’ten iddianame tepkisi: Faillerin kollandığı açık

Eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkarken, eşi Ayşe Ateş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Faillerin korunup kollandığı açık” dedi.

Ankara’da silahlı saldırı ile öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, cinayete ilişkin iddianameye tepki gösterdi.

Ayşe Ateş, "Kocamı kimin öldürdüğü, katilleri kimlerin koruduğu net. Ne diyeyim yazıklar olsun. Bunun altında kalacaklar" dedi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin 22 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin ayrıntıları ortaya çıktı. İddianamede cinayetin azmettiricisi olarak yer alan şüphelilerden Tolgahan Demirbaş’ın, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde komiser olarak görev yapan şüpheli Mustafa Ensar Aykal’dan Sinan Ateş’in adres, telefon, konum gibi kişisel bilgilerini alarak, saldırıyı gerçekleştiren Eray Özyağci’ye verdiği belirtildi.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, iddianame sonrası ilk kez konuştu.

Sözcü'den İpek Özbey'e konuşan Ayşe Ateş, faillerin korunduğunu belirterek şunları söyledi:

"YAZIKLAR OLSUN"

”Olay gerçekleşir gerçekleşmez bu iddianameyi yazıp önümüze koyabilirlerdi. Bir buçuk yıl bekleyip çok basit, adi bir cinayet vakası gibi servis edilerek asıl faillerin alenen korunup kollandığı çok açık. Kocamı kimin öldürdüğü de, katilleri kimlerin koruduğu da gayet net. Ne diyeyim, yazıklar olsun.

Bugün değilse yarın ama eninde sonunda hesap verecekler. Buna inanıyorum, bunun için de elimden gelen her şeyi yapacağıma kimsenin şüphesi olmasın. İnancı, ırkı, ideolojisi ne olursa olsun haksız yere katledilen tüm canlar için.”

AYŞE ATEŞ’İN İFADESİ İDDİANAMEDE YOK

Ayrıca, Ayşe Ateş’in ifadesine iddianamede yer verilmedi. Bu duruma tepki gösteren Ayşe Ateş, “Savcılık ifademi unutmuş. Muhtemelen siyasilerin ismi geçtiği için ifadem yok” şeklinde konuştu.