Sinan Ateş'in eşinden 'Yargıtay üyesi' tepkisi: Akıl ve mantık dışı

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın Yargıtay üyeliğine seçilmesine tepki göstererek, "Akıl ve mantık dışı olmakla birlikte, adalete olan inancımızın daha da derinden sarsılmasına yol açmıştır" dedi.

Silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'nın Yargıtay üyeliğine seçilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayşe Ateş, "Henüz iddianamenin ortada olmadığı; adice, planlı, alçakça işlenmiş ve her yönüyle aydınlık olmasına rağmen büyük bir kısmı karanlıkta bırakılmış bu suikastın bütün faillerinin tutuklanmadığı bir ortamda dosyaya bakan Sayın Savcı Ayhan Ay'ın iki ay izne çıkması, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ahmet Akça'nın görev yerinin değiştirilerek Yargıtay üyeliğine getirilmesi akıl ve mantık dışı olmakla birlikte, adalete olan inancımızın daha da derinden sarsılmasına yol açmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş, açıklamasında, "Maddi deliller doğrultusunda tutuklanıp demir parmaklıklar ardına konulan bazı sanıkların mevcut durumu hukuki boşluk olarak değerlendirme gafletine düşerek tahliye talebine hazırlandığını da biliyoruz. Bütün bu yaşanan gelişmeler doğrultusunda, adaleti sağlamakla mükellef kişi ve kurumlar tarafından cevaplanmayı bekleyen soru sayısı da her geçen gün artmaktadır" dedi.

Ayşe Ateş'in yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

"Henüz iddianamenin ortada olmadığı; adice, planlı, alçakça işlenmiş ve her yönüyle aydınlık olmasına rağmen büyük bir kısmı karanlıkta bırakılmış bu suikastın bütün faillerinin tutuklanmadığı bir ortamda dosyaya bakan Sayın Savcı Ayhan Ay'ın iki ay izne çıkması, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ahmet Akça'nın görev yerinin değiştirilerek Yargıtay üyeliğine getirilmesi akıl ve mantık dışı olmakla birlikte, adalete olan inancımızın daha da derinden sarsılmasına yol açmıştır.

"BAZI SANIKLARIN TAHLİYE TALEBİNE HAZIRLANDIĞINI BİLİYORUZ"

Bununla birlikte, maddi deliller doğrultusunda tutuklanıp demir parmaklıklar ardına konulan bazı sanıkların mevcut durumu hukuki boşluk olarak değerlendirme gafletine düşerek tahliye talebine hazırlandığını da biliyoruz. Bütün bu yaşanan gelişmeler doğrultusunda, adaleti sağlamakla mükellef kişi ve kurumlar tarafından cevaplanmayı bekleyen soru sayısı da her geçen gün artmaktadır. Aşağıda yazılı bulunan ve cevapsız bırakılan her soru ise dosya üzerinde daha yoğun bir şüphe oluşmasına yol açmaktadır:

"ADALET TOKADI NE ZAMAN İNECEK"

Dosyada adı geçen ve serbestçe dolaşan şüphelilerin yüzüne adaletin tokadı ne zaman inecek. İddianame, ne zaman hazırlanacak. Yoksa tutuklu bulunan sanıkların tahliye talebine olumlu yaklaşılıp delilerin karartılmasına göz mü yumulacak. Herkes tarafından bilinmelidir ki Şehit eşim Sinan Ateş; siyasi bir koz yahut seçim yatırımı değil, alçakça ve canice işlenmiş bir suikastın vatansever kurbanıdır. Şehit bir akademisyen, zalimce katledilmiş bir vatan evladıdır. Bu yalnızca bizim gözümüzde değil, kamuoyu vicdanında da böyle yer etmiştir. Tarihe de böyle not düşülmüştür.

Bugün bize düşen; adalete güvenmektir, devletimize inanmaktır. Adaleti sağlamakla mükellef olan kişi ve kurumlara düşen ise duyduğumuz güveninin de beslediğimiz inancın da boş olmadığını gösterip vicdanları rahatlatmak, korkuları defetmek ve toplumun adalete olan inancını perçinlemek adına en kısa sürede suikast dosyası üzerine çöreklenen kara bulutları dağıtıp adalet güneşinin yüzünü göstermesini sağlamaktır. Aksi hâlde, her gün biraz daha cesaretlendirilip şımartılan ve göğümüzde pervasızca dolanan o kara bulutların gözlerine kestirdikleri bir başka Sinan Ateş'in üzerine kurşun olup yağması en olası ihtimaldir."

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Ahmet Akça'nın Yargıtay üyeliğine atanması ve suikast sanıklarının tahliye girişimleri hakkında:



Henüz iddianamenin ortada olmadığı; adice, planlı, alçakça işlenmiş ve her yönüyle aydınlık olmasına rağmen büyük bir kısmı karanlıkta bırakılmış… — Ayşe Ateş (@ayseatesaa) January 17, 2024

Orhun Haber isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "kripto FETÖ’cülerin yargıdaki Hak-Yol cemaati içerisine sızdığı" belirtilerek, Sinan Ateş dosyasının savcısı Ayhan Ay’ın da Hak-Yol cemaatine sızan isimlerden olduğu öne sürülmüş, "Ankara Başsavcısı Akça’nın da FETÖ’cü olduğu ve örgütsel talimatla hareket ettiği" iddia edilmişti. Paylaşım üzerine Ankara Başsavcılığı soruşturma başlatmıştı.

Ankara Başsavcılığı, Orhun Haber isimli, ağırlıklı olarak ülkücü camia ile ilgili haber yapan sosyal medya hesaplarının yöneticisi olduğu belirtilen 2 isme yönelik operasyon gerçekleştirilmişti.

Gözaltıların ardından aynı hesaptan Ankara Başsavcısı Akça bir kez daha tehdit edilmişti. “Orhun haberi susturamazlar” denilerek yapılan paylaşımda "Ankara Başsavcısı Ahmet Akça, Orhun Haber'i engelleyebilmek için her türlü FETÖ taktiğine başvurmaya devam ediyor!” denilerek bir dizi iddiada bulunulmuştu.