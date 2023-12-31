Sinan Ateş’in annesi: Yavrumun katili MHP’de

Geçen yıl Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş mezarı başında anıldı. Ateş'in annesi Saniye Ateş, “Bu kadar mı insafsızlar? Yavrumun katili Milliyetçi Hareket Partisi’nde” dedi.

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, dün suikastın yıldönümünde Bursa'da anıldı.

Anmaya Sinan Ateş'in ailesi, İYİ Parti ve CHP'den milletvekilleri ile yöneticiler de katıldı.

Ateş için Emirsultan Camii'nde okunan mevlütün ardından Ateş'in Emirsultan Mezarlığı'ndaki kabri başında anma gerçekleştirildi.

ABLA ATEŞ: HERKES BİLDİĞİNİ SÖYLESİN

Sinan Ateş’in ablası Selma Ateş, "Bir senedir hepimizin birlikte verdiğimiz büyük bir savaş var fakat biliyorsunuz bir sene geçmesine rağmen iddianame ortada yok" dedi. Kürsülerden "Bildiklerimiz var" denildiğini dile getiren Selma Ateş, "Herkes bildiğini söylesin, bizler de huzura erelim. Çünkü benim kardeşimin her damla kanının hesabını sormak için elimizden geleni yapacağız. İstediğimiz odur ki adalet yerini bulsun. Tek isteğimiz budur. Adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun" ifadelerini kullandı.

EŞİ AYŞE ATEŞ: “İNTİKAM DEĞİL ADALET İSTİYORUZ”

Ateş’in eşi Ayşe Ateş, "İntikam değil, adalet istiyoruz. Hiçbir beklentimiz yok hiç kimseden. Sadece adaleti tesis etsin. Sayın devlet büyüklerimiz ve Cumhurbaşkanımız, tekrar sesleniyorum, lütfen yaşananları görmezden gelmeyin" dedi.

Sinan Ateş’in annesi Saniye Ateş ise şunları söyledi:

"Bu kadar mı insafsızlar? Benim iki tane yavrumun boynunu büktüler. Benim yavrularım babasını gördüğünde televizyona sarılıyor baba diye. Ben yavrumun yollarını gözledim. Ben bir kere daha öldüm, Ankara’da kurşunlar bana sıkıldı. O kurşunlar ciğerlerime girdi benim. Ben yavrumu nasıl yetiştirdim bilmiyorlar. Benim yavrumun katili Milliyetçi Hareket Partisi’nde."