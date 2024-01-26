Sınav ücretlerine yüzde 165 zam

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024’te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda artan sınav ücretlerine dikkat çekerek tepki gösterdi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) sınav ücretlerine yüzde 165 zam yapıldığını belirten Bulut, "YKS 2024’te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak" diye yazdı.

Bulut'un paylaşımı şöyle:

“ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu. Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine yüzde 165 zam yaptı. YKS 2024’te, 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak!”

ÖSYM'nin sınavlarına girmek de lüks oldu.

Memura yüzde 49,25 zammı reva görenler ÖSYM sınav ücretlerine %165 zam yaptı.



YKS 2024’te 3 oturum için alınacak ücret 800 TL’yi aşacak! — Burhanettin Bulut (@eczburhan) January 26, 2024

1-26 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınacak YKS ücretleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak, 2023’te her oturumu için 115 TL’den 3 oturum için 345 TL ödenen YKS ücreti bu yıl 800 TL’yi aşacak.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınav ücreti ise, 130 TL'den 295 TL’ye çıktı. 2024’ün ilk sınavı olan YÖKDİL-1 sınav ücreti 2023’te 185 TL iken yüzde 165 zamlanarak 490 TL oldu.