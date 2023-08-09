Sınavlar gelir kapısı: ÖSYM’den 1,2 milyar TL’lik sınav geliri

Milyonlarca genç için kritik önemdeki merkezi sınavlara şaibe düşmesini engelleyemeyen ÖSYM, 2023’ün Ocak-Haziran döneminde büyük bölümü sınav ücretlerinden kaynaklı toplam 1,2 milyar TL gelir elde etti. Başkanlığın verilerine göre, Türkiye’deki her 100 kişiden 10’u 2023’ün ilk yarısında en az bir merkezi sınava girdi.

Mustafa BİLDİRCİN

ÖSYM’nin 2023 yılının Ocak-Haziran dönemine yönelik mali tabloları, “Türkiye sınav ülkesi oldu” eleştirilerinin haklılığını da ortaya koydu. Milyonlarca yurttaşın kamuya memur olarak atanmak, milyonlarca öğrencinin ise üniversiteye yerleşmek amacıyla girdiği merkezi sınavlardan toplanan para dudak uçuklattı. Başkanlığın merkezi sınavlara başvuran yurttaşlardan topladığı başvuru ücreti, 2023’ün henüz ilk yarısında 2022 yılında toplanan parayı yakaladı.

Milyonlarca insanın geleceği açısından kritik önem taşıyan hemen her merkezi sınavda şaibe iddialarıyla gündeme gelen ÖSYM’nin 2023’ün ilk yarısına yönelik mali verileri paylaşıldı. Kurumun, merkezi sınav başvuru ücretlerinden oluşan Ocak-Haziran 2023 dönemi gelirinin 1 milyar TL’yi aştığı belirlendi.

HER 10 KİŞİDEN 1’İ SINAVA

ÖSYM, 2023 yılının ilk yarısında toplam 7 milyon 793 bin 596 yurttaşın merkezi sınavlara girdiğini açıkladı. Sınava giren kişi sayısı, Türkiye nüfusunun yüzde 9’unu oluştururken en fazla adayın olduğu sınavın 3 milyon 527 bin 464 katılımcı ile YKS’nin birinci oturumu olduğu bildirildi.

DUDAK UÇUKLATAN GELİR

Başkanlığın 2023’ün ilk altı ayında gerçekleştirilen sınavlardan topladığı başvuru ücreti 1 milyar 257 milyon 26 bin 610 TL olarak hesaplandı. Başkanlık, Ocak-Haziran döneminde 326 milyon TL’lik de Hazine yardımı aldı. Bütçesinin tamamına yakını sınav gelirlerinden oluşan başkanlığın giderleri ise 864 milyon 610 bin TL oldu.

ÖSYM, Ocak-Haziran dönemindeki toplam gelirinin aylara göre dağılımını da paylaştı. Ocak ve şubat aylarında sırasıyla 60,8 milyon TL ve 98,1 milyon TL gelir elde eden başkanlığı, mart-mayıs dönemi harcamaları şöyle kaydedildi:

• Mart: 458,6 milyon TL

• Nisan: 37,3 milyon TL

• Mayıs: 527 milyon TL

• Haziran: 74,9 milyon TL

GELİRLERDE BÜYÜK ARTIŞ

Başkanlığın gelirlerinde yıllar itibarıyla yaşanan değişi de dikkati çekti. 2023’ün henüz ilk yarısında elde ettiği gelir ile 2021 yılı toplam gelirini geride bırakan, 2022 yılına toplam gelirini ise yakalayan ÖSYM’nin gelirleri yıllara göre şöyle sıralandı:

• 2018: 528 milyon 32 bin TL

• 2019: 546 milyon 25 bin TL

• 2020: 860 milyon 512 bin TL

• 2021: 767 milyon 630 bin TL

• 2022: 1 milyar 490 milyon 314 bin TL

• 2023 (Ocak-Haziran): 1 milyar 257 milyon 26 bin TL