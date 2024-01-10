Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı

geçtiğimiz yıl temmuz ayında 56 yaşında hayatını kaybeden dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni açıklandı. Şarkıcının ölüm nedeni “doğal sebepler" olarak duyuruldu.

Dünyaca ünlü İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor geçtiğimiz yıl temmuz ayında 56 yaşında hayatını kaybetti. Şarkıcının ölüm nedeni açıklandı.

1990'da Prince'in "Nothing Compares" adlı şarkısının yeni düzenlemesiyle dünya çapında bir başarı elde eden Sinead O'Connor, geçtiğimiz yıl temmuz ayında 56 yaşında yaşamını yitirdi.

Şarkıcının ölüm nedeni açıklanmamıştı. O'Connor’ın ölüm nedeni “doğal sebepler" olarak açıklandı.

NTV'nin BBC'den aktardığı habere göre, şarkıcının ölümünün doğal sebeplerden olduğu kesinleşti, bu nedenle Southwark Adli Tıp Kurumu artık bu konu üzerinde çalışma yapmayacak.

Öte yandan, the Pogues grubunun solisti Shane Mac Gowan ve O'Connor için 20 Mart'ta New York'ta konser düzenlenecek.

SINEAD O'CONNOR KİMDİR?

Sinéad Marie Bernadette O'Connor, 8 Aralık 1966, Dublin doğumlu, İrlandalı şarkıcı, söz yazarı ve bestecidir. Adını, İngiltere'ye karşı girdiği bağımsızlık savaşıyla tanınan İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinden alan O'Connor, anne ve babasının boşanmasından sonra, annesinin kendisine şiddet uygulaması nedeniyle 1979 yılından sonra babasıyla birlikte yaşamaya başladı.

Eğitimini tamamlayamayan sanatçı, en son öğrenim gördüğü okulda sanata eğilim gösterdi. Barbra Streisand'ın "Evergreen" adlı şarkısını söyleyerek dikkatleri üzerine çekince Tua Nua adlı bir topluluğa katıldı.