Sinema dünyasından bir yıldız daha kaydı

Kültür Sanat Servisi

Martin Scorsese’nin Sıkı Dostlar (Goodfellas) filminde ve Sopranos dizisinde de yer alan ünlü oyuncu Suzanne Shepherd 89 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümü, torunu Isabelle tarafından açıklanırken ölüm nedeni ile ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.

Sopranos’taki rol arkadaşı Ray Abruzzo, Instagram’da Shepherd’ın vefatıyla ilgili dokunaklı bir paylaşım yaptı ve şöyle yazdı: “Suzanne Shepherd’ın vefatını duyduğuma üzüldüm. Doğanın gücü. Oyuncu, öğretmen. Sopranos’ta Carmella’nın annesini, Goodfellas’ta da Karen’ın annesini canlandırdı.” Suzanne, The Sopranos’ta Carmela Soprano’nun annesi Mary DeAngelis’i Edie Falco canlandırdı. Usta oyuncu ayrıca Robert De Niro, Joe Pesci ve Ray Liotta ile birlikte Sıkı Dostlar filminde de Karen Hill’in (Lorraine Bracco) annesini canlandırdı.