Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Sınıf Öğretmenliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2023

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