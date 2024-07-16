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Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

Üniversite adayı YKS'ye giren milyonlarca öğrenci katıldıkları TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih dönemine girdi. Sınıf Öğretmenliği bölümüne girmek isteyen adaylar ise Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırıyor. Peki, Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2023

BirBilgi
  • 16.07.2024 13:05
  • Giriş: 16.07.2024 13:05
  • Güncelleme: 16.07.2024 13:05
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2023: Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları

ÖSYM'nin her yıl üniversiteye girmek isteyen adaylara yönelik düzenlediği YKS'ye milyonlarca aday katılarak TYT ve AYT sınavlarında ter döktü. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar için tercih dönemi başladı. Sınıf Öğretmenliği bölümüne girmek adaylar ise Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2023'ü araştırarak girebilecekleri üniversiteleri tercih sıralamalarına eklemeye başladı. Sınıf Öğretmenliği taban puanları 2023 ise ÖSYM'nin yayınladığı tercih kılavuzunun içerisinde yer alıyor.  Peki, Sınıf Öğretmenliği başarı sıralaması ve kontenjanları kaç? İşte Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2023

Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları 2023

ÜniversiteBölümTaban PuanıBaşarı SırasıPuan Türü
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği382,7404663319EA
EGE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği382,6962263397EA
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)Sınıf Öğretmenliği382,2312464277EA
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği382,0169464664EA
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği379,6491968853EA
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği378,5744570960EA
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği378,1274771820EA
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği377,9221572203EA
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği377,3578573297EA
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği377,2167673559EA
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)376,8791474212EA
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu)376,7571774454EA
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği375,3417377173EA
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği375,0670677707EA
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)374,2238679429EA
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği373,6898180469EA
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği371,7941084353EA
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği371,4531685044EA
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği371,1928685536EA
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)370,6373886676EA
MERSİN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği369,7569588440EA
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği369,5460888868EA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği368,7572890517EA
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği368,0898391867EA
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği367,0078294114EA
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği366,3291795519EA
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği366,2874095604EA
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği365,5889997087EA
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği365,5690997140EA
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği364,7472898944EA
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği363,14644102406EA
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği362,85057103045EA
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği362,57852103672EA
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği360,74930107662EA
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği360,44474108357EA
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği360,07016109199EA
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği359,61283110226EA
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği358,73329112220EA
TRABZON ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği358,24862113324EA
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği357,92586114082EA
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği357,64186114761EA
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği357,63361114775EA
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği357,44522115209EA
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği357,40480115312EA
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği357,3765115374EA
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği356,64104117025EA
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)356,57668117187EA
ORDU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği354,74175121377EA
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği354,20939122574EA
UŞAK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği353,66878123817EA
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği353,31288124656EA
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği353,24709124817EA
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği353,09505125196EA
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği352,80565125834EA
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği352,77037125929EA
AMASYA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği352,02738127719EA
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği351,96076127866EA
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği351,24362129568EA
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği350,94192130318EA
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği350,52405131279EA
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği349,99326132529EA
BARTIN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği349,57407133515EA
SİİRT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği349,49373133710EA
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği349,22933134368EA
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği348,79844135401EA
SİNOP ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği348,21548136792EA
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği348,17296136904EA
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği347,99342137331EA
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği347,79503137817EA
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği347,63085138212EA
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği347,10711139533EA
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği346,80608140286EA
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği346,4594141164EA
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği346,39867141300EA
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği345,49496143611EA
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği345,30249144057EA
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği344,61949145779EA
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)343,79239147896EA
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)Sınıf Öğretmenliği342,44606151428EA
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)338,95714160621EA
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)335,73867169408EA
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)334,77504172100EA
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (%25 Burslu)334,49471172898EA
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)333,58648175523EA
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)332,86132177587EA
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)324,20485203678EA
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Sınıf Öğretmenliği (Burslu)322,12912210227EA
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)319,68472218230EA
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)312,55555242931EA
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)311,94814245159EA
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)310,5872250064EA
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)302,53759281224EA
TED ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 Burslu)302,26773282337EA
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)Sınıf Öğretmenliği (Ücretli)299,70566293056EA
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)298,35794298839EA
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC)Sınıf Öğretmenliği (%50 Burslu)DolmadıDolmadıEA
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