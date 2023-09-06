Sınıfta, okulda cep telefonu yasak mı? 2023-2024 okullarda cep telefonu yasak mı?

Milli Eğitim Bakana Yusuf Tekin'in geçtiğimiz dönemde yaptığı sınıfta, okulda cep telefonu kullanımına dair açıklama sonrasında milyonlarca veli ve öğrenci sınıfta, okulda cep telefonu yasak mı sorusunu araştırıyor. 2023-2024 okullarda cep telefonu yasak mı araştırması pek çok yurttaş için önem arz ediyor. Peki, Sınıfta, okulda cep telefonu yasak mı? İşte detaylar...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamanın ardından sınıfta, okulda cep telefonu yasak mı sorusu tekrar gündeme geldi. Hayatımızda her gün ayrı bir yeniliği getiren akıllı telefonların önemi gün geçtikçe artarken Bakan Tekin'in açıklaması sonrası okullarda cep telefonu yasak mı sorusu araştırmaları hız kazandı. Peki, Sınıfta, okulda cep telefonu yasak mı? Telefonlar sınıfta toplanacak mı? İşte detaylar

Sınıfta, okulda cep telefonu yasak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2023-2024 eğitim öğretim yılı hakkında gerçekleştirdiği açıklamada sınıftai okulda cep telefonu kullanımına dair de bir takım ifadelerde bulundu. Bakan Tekin'in gündeminde okulda telefon, özel okullar ve sınıf tekrarı konuları yer alıyordu.

Bakan Tekin açıklamasında öğrencilerin sınıfta, okulda cep telefonu kullanımına dair net ifadeler kullandı.

2023-2024 okullarda cep telefonu yasak mı?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler" açıklamasında bulundu. Öğretmenlerin de kötü örnek olmamaları adına sınıfa telefonla girmeyeceğini vurguladı

Öğretmenler de karara tabi

Bakan Tekin'in açıklamasına göre sınıfta derse girmeden önce öğrenciler cep telefonlarını teslim edecekken öğretmenlerin de bu karara tabi olacağını ifade etti.