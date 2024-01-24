Sınır kapısında kaçak uçak yakalandı

Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Türkiye’ye giriş yapmak için gelen tırdan 1964 model Cessna 172 tipi tek motorlu uçak ele geçirildi.

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda, Sırbistan’dan gelen tırda şüphe üzerine yapılan aramada uçak bulundu. Türkiye’ye yasa dışı bir şekilde sınırdan sokulmak istenen uçağa el konulurken, dorsede uçağın sökülen kanatları da bulundu.

60 yıllık uçakla birlikte muhafaza edilmek üzere İstanbul Havalimanı’na götürüldü.

Antika olarak değerlendirilen uçağın çalıştığı ve piyasa değerinin yaklaşık 620 bin Türk lirası olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Sırbistan uyruklu tır şoförü M.V., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hâkimlikçe serbest bırakıldı.