Sınır ötesinden şiddet çığlığı

Kadına yönelik şiddet Türkiye'den göç edenlerle yurt dışına da taşınıyor. TKDF'nin Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'nı Japonya'dan BAE'ye, İsveç'ten Kenya'ya çok sayıdaki ülkedeki şiddet gören kadınlardan çağrı geldi.

Haber Merkezi

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) tarafından yürütülen Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 2023 yılında gelen çağrıları bir değerlendiren bir rapor hazırladı. 2023 yılı boyunca hatta gelen çağrı sayısı 5076'ya ulaştı.

Hatta 71 ilden çağrı geldi. Bu çağrıların 610’u İstanbul’dan, 198’i Ankara’dan, 94’ü İzmir’den geldi. Bu illeri Aydın, Hatay, Antalya ve Adana takip etti.

Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’na İstanbul’da en çok çağrı nüfusu da en fazla olan Esenyurt ilçesinden geldi. Çağrı sayısına göre ilçeler şöyle sıralandı:

• Esenyurt: 75

• Kağıthane: 41

• Üsküdar: 33

• Eyüp: 29

• Maltepe: 27

• Sultangazi: 27

• Küçükçekmece: 25

• Kadıköy: 19

• Bahçelievler: 19

• Pendik: 15

Raporda çağrıların şehir ve ilçeler arasındaki dağılımına ilişkin “Sonuç göstermektedir ki, şehirlerin gelişmişlik seviyeleri, sosyoekonomik durumları fark etmeksizin farklı şehir ve ilçelerden şiddet ihbar ve deprem yardım çağrıları gelmiştir” denildi.

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Raporda şiddet türlerine ilişkin şu değerlendirme yapıldı: Her ne kadar analiz edilirken şiddet türlerini birbirlerinden kavramsal olarak ayırmak kolaysa da gerçek hayatta bu durum o kadar kolay değil. Çoğu vakada birçok şiddet türü birlikte yer alabilmekte. Ancak mağdur bir ya da ikisini dile getirmekte.

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ŞİDDET MAĞDURLARI 2 İLA 83 YAŞ ARASINDA

Raporda, yapılan değerlendirmelerin bir bölümü şöyle sıralandı:

• 15 Ekim 2007’den 01 Ocak 2024’e kadar toplam 92 bin 344 çağrı alındı. Bu yıllar içinde Almanya, Fransa, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Hollanda, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, İsviçre, İran, Tunus, İngiltere, İsveç, Romanya, Libya, Japonya, Ukrayna, Gürcistan, Kenya, Kanada, Kazakistan, Yunanistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Kıbrıs’tan ev içi şiddet ihbarları alındı.

• Yeni kayıt açılan toplam 1190 şiddet vakasının 761’i ev içi şiddet ihbarı. Bu şiddet ihbarlarının 498’i eş şiddeti ihbarları. 190 çağrı sığınak talebinde bulunmuştur. Acil müdahale gerektiren 47 vaka ihbarı olmuştur, bu acil ihbarların 12’si komşulardan gelmiştir. 781 çağrıya hukuki bilgilendirme yapılmıştır. 391 çağrı karakola, 198 çağrı ise barolara yönlendirilmiştir.

• Şiddete maruz kalanların yaşları 02-83 arasında değişiyor.

• 116 şiddet faili erkek hattı arayıp, hayatta kalan kadınların yönlendirildiği sığınakların adreslerini öğrenmeye çalışmış.

• Kadınlar en çok evli oldukları erkekler (%52,8) eski eş (%4,8), baba (%4,7) ile romantik ilişki (%4,5) kurdukları erkeklerden şiddet gördü.

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4 KUŞAK DA GEÇSE DEĞİŞMİYOR

TKDF Başkanı Canan Güllü yurt dışından gelen çağrılara ilişkin şunları söyledi: "Gelen telefonların büyük bölümü Türkiye’den yurt dışına gidip yerleşmiş olanlar. Erkek egemen anlayış 4 kuşaktır Almanya’da bulunan, İsveç ya da İsviçre’de yaşayanlarda halen hakim. Biz bu çağrılara da yardımcı olmaya çağırıyoruz. Bunun yanında Türkiye’deki yakınım şiddet görüyor diye arayan da var. Bir de yurt içindeki yabancı uyruklulardan da yardım çağrısı alıyoruz. Yaşlı bakımında çalışan kadın var çok sayıda. Onlardan geliyor."