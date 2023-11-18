Sınırda tansiyon düşmüyor: Hizbullah İHA düşürdü, İsrail top atışlarıyla karşılık verdi

Hizbullah, İsrail’e ait bir İHA’yı düşürdüğünü duyurdu. İHA’nın Lübnan’daki sınır bölgesi Celil’e düştüğü kaydedildi. İsrail ordusu, ise sıcak çatışmanın sürdüğü bölgede Lübnan'dan İsrail'e yönelik "karadan havaya" fırlatılan bir füzeyi düşürdüğünü bildirdi.

Dünya 18.11.2023 10:10 Giriş: 18.11.2023 10:10

Güncelleme: 18.11.2023 10:24 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Lübnan’daki Hizbullah Hareketi, İsrail’e ait insansız hava aracını (İHA) sınırda füzeyle düşürdüğünü duyurdu. Hizbullah, İsrail ordusu ile 8 Ekim’den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan gelişmeler hakkında, yazılı açıklama yaptı. İsrail'e ait "Elbit Hermes 450" tipi bir İHA’nın karadan havaya füzeyle vurularak, düşürüldüğü belirtilen açıklamada, İHA’nın Lübnan’daki sınır bölgesi Celil’e düştüğü kaydedildi. İSRAİL TOP ATIŞLARIYLA HEDEF ALIYOR İsrail ordusu da Lübnan'dan İsrail'e yönelik "karadan havaya" fırlatılan bir füzeyi düşürdüğünü duyurdu. Açıklamada, İsrail güçlerinin, Lübnan içinden saldırıların düzenlendiği bölgeleri top atışlarıyla hedef aldığı aktarıldı. LÜBNAN SINIRINDA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR Hizbullah'ın İsrail güçleri ile 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda düşürdüğü İsrail'e ait İHA sayısı 3’e yükseldi. İsrail ordusu ve Hizbullah arasında sınırdaki çatışmalarda, 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü. İsrail, Gazze'de Vefa Hastanesi'ni ve Batı Şeria'da mülteci kampını vurdu