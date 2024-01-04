Sinop'ta Kemal Keskin isimli şahıs, evinde ölü bulundu
Sinop'ta saat 09.30 sıralarında Kaleyazısı Mahallesi Öztürk Sokak'ta 60 yaşındaki Kemal Keskin isimli şahıs, Bahattin Şentürk isimli kişiyle birlikte kaldığı evde ölü bulundu. Keskin’in 6 ay önce ev arkadaşı Bahattin Şentürk’ün yanına taşındığı öğrenildi.
Sinop'ta 60 yaşındaki bir vatandaş, arkadaşıyla birlikte kaldığı evde ölü bulundu.
Olay, sabah 09.30 saatlerinde Kaleyazısı Mahallesi Öztürk Sokak'ta meydana geldi. 60 yaşındaki Kemal Keskin’in durumundan şüphelenen ev arkadaşı Bahattin Şentürk, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Keskin’in hayatını kaybettiğini belirledi.
6 AY ÖNCE TAŞINMIŞ
Yapılan incelemenin ardından Keskin’in cansız bedeni otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Keskin'in ölüm sebebi otopsinin ardından belli olacak. Keskin’in 6 ay önce ev arkadaşı Bahattin Şentürk’ün yanına taşındığı öğrenildi.