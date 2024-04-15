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Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu

Sinop'ta sahilde üç ölü yunus görüldü. Kıyıya vuran yunuslardan örmekler alınarak ölüm nedenlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 15.04.2024 16:05
  • Giriş: 15.04.2024 16:05
  • Güncelleme: 15.04.2024 16:07
Kaynak: AA
Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu
Fotoğraf: AA

Sinop'ta kıyıya vurmuş üç ölü yunus bulundu.

Bostancılı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan yurttaşlar, sahilde üç ölü yunus gördü.

İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden alınan ölü yunuslar, gömülecekleri alana götürüldü.

Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince yunuslardan örmekler alınarak ölüm nedenlerine ilişkin inceleme başlatıldı.

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