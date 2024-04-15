Sinop'ta ölü yunuslar karaya vurdu
Sinop'ta sahilde üç ölü yunus görüldü. Kıyıya vuran yunuslardan örmekler alınarak ölüm nedenlerine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Sinop'ta kıyıya vurmuş üç ölü yunus bulundu.
Bostancılı Mahallesi sahilinde yürüyüş yapan yurttaşlar, sahilde üç ölü yunus gördü.
İhbar üzerine bölgeye gelen Sinop Belediyesi ekiplerince iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden alınan ölü yunuslar, gömülecekleri alana götürüldü.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi yetkililerince yunuslardan örmekler alınarak ölüm nedenlerine ilişkin inceleme başlatıldı.