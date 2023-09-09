Sinop’ta denizde kaybolan çocuğu arama çalışmaları 3. gününde sürüyor

Sinop'ta 7 Eylül'de saat 13.30 sıralarında, serinlemek için girdiği denizde rip akıntısına kapılarak kaybolan 16 yaşındaki Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyor.

Sinop’ta denizde kaybolan Ahmet Yusuf Mar’ı arama çalışmaları devam ediyor.

Akliman sahilinde 7 Eylül'de saat 13.30 sıralarında rip akıntısına kapılarak denizde kayboldu. İhbar üzerine bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü, Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Sinop İl Müdürlüğü ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ahmet Yusuf Mar'ı arama çalışmaları 51 kilometrekarelik alanda dron desteğiyle 3'üncü gününde sürüyor.

Arama çalışmaları devam ederken Sinop Valiliği, konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan görevli 1 helikopterin de bugün arama kurtarma çalışmalarına havadan destek vermeye başladığı ifade edildi.

Valiliğin açıklaması şöyle:

’’İlimiz Akliman sahilinde 7 Eylül saat 13.30 sıralarında Ahmet Yusuf Mar isimli vatandaşımızın rip akıntısına kapılarak denizde kaybolduğu bilgisinin alınması üzerine; Sinop Valiliği’nin genel koordinasyonunda, ilgili kurumlar ve ekipler arasında gerekli planlama ve iş birliği yapılmış olup, ilk andan itibaren arama ve kurtarma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Arama ve kurtarma çalışmalarımız 51 kilometrekarelik alanda dron destekli olarak, İl Emniyet Müdürlüğü, Sinop Belediyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı, AFAD Sinop İl Müdürlüğü ve UMKE ekiplerimiz tarafından toplam 90 personel ile havadan, karadan ve denizden aralıksız sürdürülmekte olup, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı’ndan görevli 1 helikopter de bugün arama kurtarma çalışmalarına havadan destek vermektedir."