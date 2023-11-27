Sinop’taki motosiklet ve motokurye yasağı kaldırıldı

Sinop'ta 26 Kasım Pazar günü saat 15.30’dan itibaren olumsuz hava koşullarına karşı uygulanan "motosiklet, motokurye ve elektrikli scooter kullanımının yasaklanması" kararı kaldırıldı.

Sinop’ta fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve elektrikli scooterlar için uygulanan yasak kararı kaldırıldı.

Kentte valilik tarafından 26 Kasım Pazar günü saat 15.30’dan itibaren olumsuz hava koşullarına karşı bazı ulaşım araçlarının kullanımına yasak getirilmişti.

Valilik, bugün yaptığı açıklamada, dün 15.30’dan itibaren başlayan yasağın kaldırıldığını duyurdu.

Sinop Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “İlimizde yaşanan olumsuz hava koşulları ve şiddetli fırtına nedeniyle; trafik seyrini ve vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlamak amacıyla; 26 Kasım 2023 Pazar günü saat 15.30’dan itibaren Sinop genelinde trafiğe çıkışı yasaklanan motosikletrin, motokuryelerin, elektrikli scooterların 27 Kasım Pazartesi günü saat 10.30 itibarıyla trafiğe çıkış yasağı kaldırılmıştır” denildi.