Sinpaş’a karşı açılan yapı ruhsatının iptaline ilişkin dava reddedildi

Sinpaş GYO’nun Marmaris Milli Park içerisinde kalan otel projesi ruhsatlarının iptali için açılan dava Muğla 2. İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Marmaris Kent Konseyi, “Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.

BirGün EGE

Muğla Marmaris’teki en güzel koylardan ve Milli Park olan bölgede Sinpaş GYO’nun otel projesi devam ediyor. Kızılbük Koyu’nu kapsayan ve denize sıfır toplam 310 dönümlük arazide süren çalışmalarda, ruhsat iptali için dava açıldı.

Muğla Çevre Ve Ekoloji Politikaları Derneği ile yaşam savunucuları tarafından, proje ruhsatlarının iptali için açılan iki ayrı davanın ilki için Muğla 2. İdare Mahkemesi karar verdi. Kararda, dava konusu işlemlerde hukuka aykırılık bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade edildi. Ayrıca, 56 adet yapı ruhsatına yönelik kısmının incelenmeksizin reddine, 2518 parsel ve 1598 parsel numaralı taşınmazlar için düzenlenen imar durum belgelerine yönelik kısmın ise reddine karar verildi.

Marmaris Kent Konseyi tarafından yapılan açıklamada, "Muğla İdare Mahkemesi'nden, Marmaris'in doğasını katleden ve Marmaris'in sarı öküzünü almak isteyen Sinpaş’a karşı açmış olduğumuz iki ruhsat iptal davasının ilki için karar çıktı. Bu davada ana itiraz konusunu ilgilendirmeyen sorularla bilirkişi raporu hazırlatıldı ve karar davanın esasına girmeyen bilirkişi raporuna dayandırıldı. Bilirkişilere sorulması gereken sorularımız, rapora itirazlarımız mahkeme heyetince değerlendirilmeye alınmadı, yok sayıldı. Hatta süreci analiz ettiğimizde verilen karar bizler için sürpriz olmadı” denildi.

Sinpaş’ın dinamit kullanma ve mahkeme kararlarına rağmen dokunulmazlığı olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mahkemeler, davacı olan bizlerin davalara yönelik itiraz ve değerlendirmelerini, maddi gerçeklikleri yok saymayı rutin bir işlem gibi görüp karar veriyorlar. Marmaris Kent Konseyi ve Ekolojik Mücadele Komitesi olarak tıpkı ÇED olumlu kararının iptali için verilen kararda olduğu gibi bu kararı da temyiz edip kentimizin, halkımızın haklarını korumaya ve mücadeleye devam edeceğiz. Hangi dokunulmazlık kalkanı olursa olsun ‘sarı öküzü’ Sinpaş'a vermeyeceğiz. Maddi delillerin ışığında elbet adalet tesis edilecektir."