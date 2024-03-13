Sinsice ilerleyip körlüğe yol açar

Sibel BAHÇETEPE

Halk arasında göz tansiyonu adıyla da bilinen ve belirti vermeden sinsi şekilde ilerleyen glokom tedavi edilmediği takdire görme kaybına yol açabilir. Ülkemizde de ciddi artış gösteren glokom hastalığına karşı, özellikle 40 yaşını geçenlerde, şikâyet olmasa bile her yıl düzenli muayene olmak gerektiği vurgulandı.

8-14 Mart Dünya Glokom Haftası nedeniyle açıklama yapan Göz Hekimi Op. Dr. Atilla Şahin, glokomun bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi. Şahin "Glokom, göz içi basıncı yüksekliğinin görme sinirine hasar verdiği, tam körlüğe kadar ilerleyebilen, geri dönüşsüz bir hastalıktır. Hem sessiz ilerliyor oluşu hem de ortaya çıkan hasarın geri dönüşsüz olması sebebiyle glokom tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ediliyor" dedi.

2. KÖRLÜK SEBEBİ

Glokomun dünyada katarakttan sonra en sık 2. körlük sebebi olduğunu anımsatan Şahin, şöyle devam etti: "Rutin muayenelerde glokom hastalığını saptamak mümkün. En ileri evrelerde glokom tedaviye rağmen ilerleyebilmekte ve verdiği hasar büyük ölçüde geri dönüşsüz olmakta. Bu sebeple erken tanı ve tedavi çok önemli. Ailesinde glokom öyküsü bulunan, diyabet, hipertansiyon veya benzeri kronik rahatsızlığı bulunanlarda risk daha yüksek olduğundan takiplerin sıklığını yılda bir olacak şekilde arttırmak gerekiyor."

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GLOKOM NEDİR?

Göz içi basıncının yükselmesi sonucu oluşan göz siniri harabiyeti diye tanımlanıyor.

• Türkiye’de tanı konulmuş glokom sayısının 500 binlerde olduğu belirtiliyor.

• Dünyada 70 milyona yakın glokom hastası olduğu tahmin ediliyor.

• 45 yaş üstünde glokom görülme olasılığı yüzde 2 civarında.

• Bu hastalık nedeniyle 6,5 milyon insan görmesini kaybetmiştir

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BELİRTİLERİ NELERDİR?

• Şiddetli baş ağrısı

• Şiddetli göz ağrısı

• Mide bulantısı ya da kusma.

• Görüşte bulanıklık.

• Işık çevresinde renkli halkalar görülmesi.

• Göz kızarıklığı

• Göz bebeklerinin irileşmesi