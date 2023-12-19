Sırbistan'daki genel seçimi, iktidardaki Sırp İlerleme Partisi öncülüğündeki ittifak kazandı

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), ülkede pazar günü yapılan erken genel seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının kazandığını açıkladı.

Sırbistan Devlet Seçim Komisyonu (RIK), ülkede pazar günü yapılan erken genel seçimi, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının kazandığını açıkladı.

RIK Başkanı Vladimir Dimitrijevic, başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, resmi olmayan sonuçları kamuoyu ile paylaşarak, oyların yüzde 96'sının sayıldığını belirtti.

Dimitrijevic, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan SNS öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının oyların yüzde 46'sını alarak seçimi önde tamamladığını söyledi.

Muhalefet kanadı partilerinin oluşturduğu "Sırbistan şiddete karşı" ittifakının oyların yüzde 23'ünü alarak 2'nci sırada yer aldığını aktaran Dimitrijevic, Sırbistan Sosyalist Partisi'nin (SPS) de oyların yüzde 6'sını aldığını ifade etti.

Dimitrijevic, seçimlerin uygulanma biçimine ilişkin yapılan itirazların reddedildiğini söyledi.

RIK verilerine göre, "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakının 250 sandalyeli ulusal mecliste 128 sandalye kazandığı ve yeni hükümeti tek başına kurabileceği belirtiliyor.

MUHALEFET PROTESTO DÜZENLEDİ

Öte yandan basın toplantısından önce, Sırbistan'daki seçim sonuçlarına itiraz eden muhalefet partilerinin çağrısı üzerine RIK binası önünde yüzlerce kişi toplandı.

"Sırbistan şiddete karşı" isimli ittifakla yarışan muhalefet partileri, seçimde "usulsüzlük" yapıldığını, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nden (RS) otobüslerle başkent Belgrad'a getirilen çok sayıda kişinin "yasa dışı" oy kullandığını ileri sürdü.

Pazar günkü seçimlerde halk, ulusal meclisin yanı sıra Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini de belirledi.

AGİT'TEN AÇIKLAMA: BİRÇOK İHLAL YAŞANDI

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Sırbistan'da pazar günü yapılan erken genel seçimde, oy satın alma, oylama gizliliğinin ihlali ve grup halinde oylama gibi birçok usul eksikliğinin gözlemlendiğini belirtti.

Sırbistan'da 17 Aralık'ta gerçekleşen erken genel ve yerel seçimlere gözlemci olarak katılan AGİT, AGİT Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi (ODIHR), AGİT Parlamenter Asamblesi (AGİT-PA), Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) ve Avrupa Parlamentosu, gözlemcilerin seçim günü kaydettiklerine ilişkin açıklama yayımladı.

Açıklamada, uluslararası gözlemcilerin Sırbistan'daki seçimlerde kamu kaynaklarının kötüye kullanılması, resmi faaliyetler ve seçim kampanyaları arasında bir ayrım yapılmaması ve oy satın alma gibi birçok vakayı kayıt altına aldıkları ifade edildi.

Sırbistan'da 6,5 milyondan fazla kayıtlı seçmenin bulunduğu belirtilen açıklamada, "Seçim günü genel olarak sorunsuz geçti ancak aşırı kalabalıklaşma, oylama gizliliğinin ihlali ve grup halinde oylama gibi birtakım usul eksiklikleri gözlemlendi. Aday olmamasına rağmen, Cumhurbaşkanının seçimlerdeki belirleyici katılımı desteklediği partiye haksız bir avantaj sağladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, seçmenler üzerinde baskı ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisi'nin (SNS) sistematik avantajlarının seçim sürecine zarar verdiği kaydedildi.

Seçmenin siyasi alternatiflerinin bulunduğuna işaret edilen açıklamada, bu durumun iktidar partisinin "ezici üstünlüğü" nedeniyle gölgelendiği de aktarıldı.

Açıklamada, Sırbistan'daki seçimlerde 45 ülkeden toplam 361 gözlemcinin görev aldığı bilgisi de paylaşıldı.