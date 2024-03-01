Sırbistan'daki Nikola Tesla Havalimanı, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nın, bir uçakta bomba olduğu ihbarı üzerine boşaltıldığı belirtildi.
Kaynak: AA
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Nikola Tesla Havalimanı'nın, bir uçakta bomba olduğu ihbarı üzerine boşaltıldığı belirtildi.
Sırbistan medyasında yer alan haberlerde, Nikola Tesla Havalimanı'nın, Air Montenegro'ya ait bir uçağın pilotunun bomba ihbarı alması üzerine boşaltıldığı ifade edildi.
Havalimanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı, Sırbistan emniyetine bağlı güçlerin uçakta arama yaptığı belirtildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde ise söz konusu uçakta "Bagajlarınızı bırakın ve dışarı çıkın." uyarısının yapıldığı görüldü.