Sırbistan seçimlerinde usulsüzlük iddiaları: Protestocular Belgrad Belediye Başkanlığı'na girmeye çalıştı

Sırbistan’da erken seçimin tekrarlanmasını isteyen protestocular başkent Belgrad’daki belediye binasına girmeye çalıştı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da polis, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Seçimde "Sırbistan Şiddete Karşı" İttifakı'nda (SPN) yer alan muhalefet partilerinin "seçim hırsızlığına karşı" çağrısı üzerine, binlerce kişi başkentteki Devlet Seçim Komisyonu (RIK) binası önünde toplandı.

SPN, Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti'nden çok sayıda kişinin otobüslerle başkent Belgrad'a getirildiğini ve bu kişilerin "yasa dışı" şekilde oy kullandıklarını öne sürmüştü.



Ülkedeki seçimlerin yenilenmesi çağrısında bulunan göstericiler Belgrad Belediyesi Meclis binasına yürüdü.

Bina içerisine girişleri engellemeye çalışan polis, göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

"Sırbistan şiddete karşı" ittifakı liderlerinden Miroslav Aleksic, burada yaptığı açıklamada, polise "göstericilere zarar verme değil, onları korumaları" çağrısında bulundu.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da polis, ülkede 17 Aralık'ta yapılan genel ve yerel seçim sonuçlarına itiraz ederek Belgrad Belediye Meclis binasına girmeye çalışan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

VUCIC'TEN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, yaşanan gerginliğin ardından ulusa sesleniş konuşması yaparak, olayların arkasında yabancı ülkelerin olduğunu öne sürdü.

Vucic, kanun uygulayıcı kurumların durumu kontrol altında tuttuğunu söyledi.

Sırbistan vatandaşlarına endişe etmemelerini söyleyen Vucic, "Biliyorum, görüntüler son derece dramatik, camlarımızın kırılmasına, birilerinin evimizi yıkmak istemesine alışık değiliz. Endişe etmeyin zira, devrim diye bir şey söz konusu değil" dedi.

Vucic yaşananların sorumlularına ilişkin gerekli tüm adımların atılacağını vurgulayarak, "Bu akşam meclis kapısını kırmak isteyenlerle beraber toplam 1195 kişi vardı. Bazıları gerçek yüzünü gösterdi. Siyasi anlamda karşı durduklarına şiddetle yaklaştıklarını ispatladılar. Günlerdir bunu anlatmaya çalıştık" diye konuştu.

Sırbistan'dan ülkeyi korumak için Belgrad'a gelmeye hazır binlerce kişiden çağrı aldıklarını dile getiren Vucic, "Lütfen evinizde kalın. Sırbistan, kendisini ve kurumlarını korumak için güçlü bir ülke. Ülkemizin egemenliğini, bağımsızlığını koruyalım. Sırbistan'ın özgürlüğünü koruyalım. Hepinize barışı koruma çağrısında bulunuyorum" şeklinde konuştu.

Bu arada, RIK'ın açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Vucic'in desteklediği ve 2012'den bu yana iktidarda olan Sırp İlerleme Partisi (SNS) öncülüğündeki "Aleksandar Vucic-Sırbistan durmamalı" ittifakı seçimi önde tamamlamıştı.​​​​​