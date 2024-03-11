Sırbistan vatandaşı MHP’li vekilin avukatından açıklama

BirGün'ün MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal'ın Sırbistan vatandaşı olmasına ilişkin haberi üzerine açıklama yapan Uysal'ın avukatı, durumun “hukuka uygun” olduğunu belirtmekle yetindi.

BirGün, MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın 2020 yılında Sırbistan’dan vatandaşlık aldığını ortaya çıkarmıştı. İsmail Arı imzalı haberde Uysal’ın 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerinde MHP’den Mersin Milletvekili seçilerek TBMM’ye girdiği belirtilerek MHP’li Uysal’ın Sırbistan’da soybağı olmadığı ve vatandaşlığı usulsüz şekilde aldığı iddiasına da yer verilmişti. Ayrıca Uysal’ın Dubai’de de oturma izni olduğunun da altı çizilmişti.

Bu konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı’na konuşan Uysal’ın avukatı, “Sayın Levent Uysal yasal bir başvuru sonucu Sırbistan vatandaşlığını almıştır. Hukuka uygundur” dedi.

MHP’Lİ UYSAL HAKKINDAKİ İDDİALAR

Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi’nin sahibi olan Uysal, son aylarda kamu arazilerini birer birer almasıyla gündem olmuştu. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün ihalelerine giren Uysal, tarihi Ayasofya kadar eski olan Bakırköy’deki tarihi Fildamı Sarnıcı ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan 9 dönümlük arazinin ihalesini almıştı.

SAHTE BELGE DÜZENLEDİ

Levent Uysal’ın VakıfBank adına sahte belge düzenleyip ve bu belgeyle İsviçre’den 45 milyon avro kredi çekmeye çalıştığı da ortaya çıkmıştı. Vakıfbank tarafından hukuki süreç başlatıldığı ifade edilmişti.