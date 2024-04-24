Sırbistan vatandaşı MHP’li vekilin şikâyetiyle BirGün muhabirine dava açıldı!

MHP Milletvekili Levent Uysal’ın şikâyetiyle BirGün muhabiri İsmail Arı’ya dava açıldı. Gerekçe olarak ise gazetemizde yayımlanan, Uysal’ın Sırbistan vatandaşı olduğu ve kamudan aldığı arazilere dair haberler gösterildi.

HABER MERKEZİ

MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın şikâyetiyle, BirGün Muhabiri İsmail Arı’ya dava açıldı.

Hazırlanan iddianamede, Arı’nı yaptığı haberler nedeniyle “Hakaret, iftira, sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret” suçlarını işlediği öne sürüldü.

Gerekçe olarak ise Arı’nın gazetemiz BirGün’de 19 Ocak 2024 tarihinde yayımlanan “Servet değerindeki araziyi MHP'li kaptı”, 15 Şubat 2024’te yayımlanan “Dolandırıcılığı ödüllendirdiler”, 11 Mart 2024’ta yayımlanan 'MHP'li vekil Sırbistan vatandaşıymış” başlıklı haberler gösterildi. Ayrıca Arı’nın konuk olarak katıldığı Artı TV’de yayınlanan “Yakın Takip” isimli program da iddianamede yer aldı.

Davanın ilk duruşması, 24 Eylül 2024’te İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

AVUKATI DOLANDIRICILIKTAN YARGILANIYOR

Ayrıca, MHP’li Levent Uysal’ın avukatlığını ise eski AKP Adana Milletvekili Fatoş Gürkan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Ferhat Pamuk’un yaptığı görüldü. Pamuk’un “Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” gibi farklı suçlamalarla yargılandığı çok sayıda davası da var.

Hatta Pamuk yargılandığı ve nitelikli dolandırıcılıkla suçlandığı bir dava nedeniyle 2020 tutuklanarak cezaevine gönderilmiş bir süre sonra da serbest bırakılmıştı.