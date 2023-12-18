Sırbistan’da çifte seçim

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Sırbistan’da halk şiddet olayları, Ukrayna savaşı ve Kosova ile sık sık yaşanan krizlerin gölgesinde genel ve yerel seçimler için sandık başına gitti. Anketler, Cumhurbaşkanı Aleksandr Vucic’in kurucularından biri olduğu Sırp İlerleme Partisi’nin (SNS) önde olduğunu gösteriyor. Ezici bir zafer muhtemel görünmese de Sosyalistler ve küçük ortaklarla birlikte, mevcut koalisyonu sürdürecek oy oranına ulaşması bekleniyor.

Kayıtlı 6 milyon 500 bin 165 seçmen, 250 sandalyeli Ulusal Meclis ve ülkenin kuzeyindeki Voyvodina Özerk Bölgesi'nin 120 sandalyeli meclisi ile ülke genelindeki şehir ve ilçelerin belediye meclislerinin yeni üyelerini belirlemek üzere oy kullandı. Sırbistan'da mayısta arka arkaya düzenlenen iki silahlı saldırıda 18 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından muhalefet erken genel seçim çağrısı yapmış, Vucic erken genel ve yerel seçime gidileceğini açıklamıştı.

RUSYA’YA YAPTIRIM YOK

Sırbistan Savunma Bakanı Miloş Vucevic, SNS’nin seçimleri kazanması halinde dış politikada sürekliliği koruyarak Rusya'ya yaptırım uygulamayacağını belirtti.

Sırbistan'ın dış politikada iki sandalyeye birden oturmaya çalıştığı yönündeki suçlamaları reddeden Vucevic, “Sırp siyaseti birkaç sandalyeye oturmak değil, tek bir Sırp sandalyesine oturmaktır. Evet, Avrupa Birliği'ne doğru ilerliyoruz, fakat Çin, Rusya, Hindistan, Afrika ya da Güney Amerika ülkeleriyle işbirliğinden de vazgeçmeyeceğiz” vurgusunu yaptı.