Şirin Payzın’dan Fatih Maçoğlu’nun konuk olduğu yayına ilişkin açıklama

Halk TV programcısı Şirin Payzın, geçen günlerde TKP’nin Kadıköy Belediye Başkan Adayı Fatih Maçoğlu’nu konuk ettikleri ve sol kamuoyundan eleştiri alan programa ilişkin açıklamada bulundu. “Herkesin aklına takılan soruları sorduklarını” ifade eden Payzın, “Saçma sapan işler. Günün sonunda bu iktidarın ‘soru sorma, eleştirme, biat et, sürekli alkışla, eleştiriye sıfır tolerans’ düzenine herkes uydu ve bundan da gocunmuyor. Trollerin peşine takılıp aynı kareye girmekten utanmıyor” dedi.

Halk TV’de gazeteciler Barış Terkoğlu ve Seyhan Avşar ile birlikte “Sözüm Var” programını sunan Şirin Payzın, geçen pazartesi günü Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) Kadıköy’den Belediye Başkan Adayı olarak gösterdiği mevcut Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu’nu konuk ettikleri ve Maçoğlu'na yönelttikleri sorular nedeniyle sol kamuoyundan eleştiri alan yayına ilişkin açıklama yaptı.

Payzın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Fatih Maçoğlu Kadıköy’den aday olunca Sözüm Var ekibi olarak çağıralım soralım dedik. Üstelik partinin kararı kesin değilken Maçoğlu bir karar almış. Hani gazetecilik soru sormaktır ya. Youtube’da yorum yapmaktan gazeteciliği unuttuk ya... Ovacık’ta çok başarılı olmuş bir Başkan niye Kadıköy’ü ister? Herkesin aklına takılan bir soru” ifadelerini kullandı.

Aynı soruyu geçmişte başka adaylara da sorduklarını ve durumun yeni olmadığını kaydeden Payzın, ağızlarından “Kadıköy’e sosyalist aday olmasın” şeklinde bir söz çıkmadığını ifade etti. Payzın sözlerini şöyle sürdürdü:

“‘NİYE ADAYSIN’ DİYEN OLMADI”

“Maçoğlu’na ‘neden adaysın’ diyen de olmadı… Yok efendim ‘Köylüsün köylü kal’ demişiz tamamen yalan. Ovacık’ta başarılıydınız, Tunceli /Dersim kaleniz ve kazanmak önemli niye orada kalmadın? Sorduğumuz bu! Defalarca yayınlarımıza gelmiş bir isime neymiş biz operasyon çekiyormuşuz. Zamanında davet ettiğimizde aynı koro ‘teröristi davet ettiniz’ diyordu onu ne yapacağız! Saçma sapan işler. Soru sormanın taraf tutmak zannedildiği garip bir düzen… Günün sonunda bu iktidarın ‘soru sorma, eleştirme, biat et, sürekli alkışla, eleştiriye sıfır tolerans’ düzenine herkes uydu ve bundan da gocunmuyor. Trollerin peşine takılıp aynı kareye girmekten utanmıyor.”

“BUNLARIN PEŞİNE TAKILIRKEN İYİ DÜŞÜNÜN”

Payzın ikinci paylaşımında konuyla ilgili değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

“Yani trol kampanyalarına alışığız da onun peşine takılan ‘aklı başında’ olduğunu düşündüğünüz kişiler hayret ettirdi. Sözüm Var’da yaptığımız röportajı kırpıp, sadece soruların yarısını alıp bir kampanya başlatan iktidar medyası trolleri ve gazeteleri aynı manşetlerle bize saldırdılar. Aynı merkezden organize iş… Arkadaş bunların peşine takılırken iki düşünürsün. Ne iş? Durup dururken Maçoğlu’na Sabah’ı, Akşam’ı, Pelikanı, Ebabili niye sahip çıkıyor diye! Daha önce defalarca yayınlarıma gelen Maçoğlu’nu zamanında davet ettim diye ‘Terör destekçisini ekranda övdü’ diye defalarca manşet atanlar şimdi niye bir anda bu kampanyayı yapıyor!… Peki ne oldu ? Devamı geliyor.

KEMAL OKUYAN’IN SÖZLERİNİ PAYLAŞTI

Payzın son olarak ise TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan’ın sözlerinin yer aldığı bir haberin görselini paylaştı.