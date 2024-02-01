Sirk hayvanlarının sömürülmesine dikkat çekmek için çeşmeleri boyadılar

Hayvanların kullanıldığı sirkleri protesto eden hayvan hakları savunucuları, hayvanların sömürülmesine dikkat çekmek için İtalya'nın başkenti Roma'daki Popolo (Halk) Meydanı'nın merkezinde konumlanan aslanlı çeşmelerde boyalı eylem düzenledi.

Hayvanların kullanıldığı sirkleri protesto eden hayvan hakları savunucuları, hayvanların sömürülmesine dikkat çekmek için İtalya'nın başkenti Roma'daki Popolo (Halk) Meydanı'nın merkezinde konumlanan aslanlı çeşmelerde boyalı eylem düzenledi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, başkentin turistik meydanlarından Popolo'da bulunan, 19. yüzyıldan kalma mermerden yapılmış aslanlı çeşmeler, bugün öğle saatlerinde iki hayvan hakları savunucu tarafından düzenlenen boyalı eylemin merkezi oldu.

Eylemciler, çeşmenin üzerindeki mermerden yapılmış aslanların üzerine sarı-turuncu-kırmızı renkte boya dökerken, "Sirklerde hayvanların kullanılmasına yeter" yazılı pankart açtı.

Haberlerde, eylemcilerin, kültürel miras varlıklarına zarar vermekten yargılanacağı belirtildi. Kültürel miras varlıklarına zarar verenlere 20 bin ile 60 bin avro arasında para cezası öngören düzenleme, 18 Ocak'ta Temsilciler Meclisi'nde onaylanarak yasalaşmasının ardından yürürlüğe girmişti.