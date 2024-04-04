Şirket köyü çöle çevirdi: Gözyaşlarını tutamadılar

Balıkesir’de maden çalışmalarının bölgede tek bir yeşil alan bırakmadığı gören köylüler gözyaşlarını tutamadı. 1 ay önce yeşil alan olan yerlerin çöle dönmesine tepki gösterildi

Gökay BAŞCAN

Balıkesir’in Altıeylül ve İvrindi ilçelerinde yer alan Sarıalan Altın Madeni’ne ilişkin çalışmaları gören bölge halkı şok oldu. Bölgeyi adeta çöle çeviren şirketin çalışmalarını gören köylüler, “Tarlalarımız nerede?” diye sordu. Köylü kadınlarından biri gözyaşlarını tutamadı.

Balıkesir’in Altıeylül ve İvrindi ilçe sınırlarında bulunan Sarıalan Mahallesi’nde CVK Maden İşletmeleri’nin projesine bölge halkının tepkilerine rağmen çevresel etki değerlendirme (ÇED) olumlu raporu verildi. ÇED olumlu kararıyla birlikte ÇED alanı 913 hektara çıkartılırken birçok yeni tesis de inşa edilmeye başlandı.

ÇED dosyasında yer alan bilgilere göre 340 milyon TL değerinde olan proje kapsamında alan 56,95 hektar daha büyültülerek atık depolama tesis ve cevher stok alanı inşa edilecek. Ormanlık alana kurulması planlanan maden işletmesi Kazdağları’nın bütünlüğüne zarar verecek. Devasa bir alanı kaplayan maden ocağının 913, hektarlık ÇED alanının 694,38 hektarlık kısmı orman, 149 hektarı şahıs, 67,62 hektarlık kısmı ise hazine arazilerinden oluşuyor.

ÇED olumlu kararına karşı açılan dava ise sürüyor. Geçen ay bilirkişi keşfi sırasında bölgeye giden Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyeleri, yeniden bölgede incelemelerde bulundu. “Gördüğümüz durum hepimizin adeta kanını dondurdu” diyen dernek üyeleri, köylülerin tarlalarını bulamadığını, tanıyamadığını belirtti. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Köyün meralarının, tarlalarının olduğu alanda ağaçlar kesilmiş, yeşil bitki örtüsü sıyrılmış, tepeler tıraşlanmış, çukurlar açılmış, şantiye binaları yapılmıştı. Kamyonlar, kepçeler, ağır iş makinaları harıl harıl çalışıyordu.

Atık depolama alanı yapılmaya başlanmış, alanın tabanı için vadi düzlenmeye başlanmıştı. Birkaç ay önce bilirkişi keşif için geldiğimizde gördüğümüz ve hayran kaldığımız yemyeşil alan şimdi tanınmaz haldeydi. tarlası olan köylüler tarlalarını bulamadılar. İsyan ettiler.”