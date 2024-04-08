Şirket, özel mülkü gasbetti: Tarlalar adeta talan edildi

Haber Merkezi

Balıkesir Sarıalan Köyü’nde, CVK Madencilik, hukuki süreci devam eden altın madeni projesi için köylülere haber vermeden tarlalarını talan etti. Köylüler, CVK Madencilik’e ait maden sahasına 230 metre uzaklıktaki meralarının, tarlalarının olduğu alanda ağaçların kesildiğini, yeşil bitki örtüsünün sıyrıldığını, tepelerin tıraşlandığını, prefabrik şantiye binalarının yapıldığını, ağır iş makinelerinin çalıştığını gördü.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, “Şirket, ruhsat alanında kalan, satışı yapılmayan özel mülkü gasbetti. Köylülerin tarlalarını görmelerine izin verilmedi” dedi.