Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Şirket, özel mülkü gasbetti: Tarlalar adeta talan edildi

Güncel
  • 08.04.2024 06:00
  • Giriş: 08.04.2024 06:00
  • Güncelleme: 08.04.2024 07:11
Şirket, özel mülkü gasbetti: Tarlalar adeta talan edildi
Fotoğraf: BirGün

Haber Merkezi

Balıkesir Sarıalan Köyü’nde, CVK Madencilik, hukuki süreci devam eden altın madeni projesi için köylülere haber vermeden tarlalarını talan etti. Köylüler, CVK Madencilik’e ait maden sahasına 230 metre uzaklıktaki meralarının, tarlalarının olduğu alanda ağaçların kesildiğini, yeşil bitki örtüsünün sıyrıldığını, tepelerin tıraşlandığını, prefabrik şantiye binalarının yapıldığını, ağır iş makinelerinin çalıştığını gördü.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan, “Şirket, ruhsat alanında kalan, satışı yapılmayan özel mülkü gasbetti. Köylülerin tarlalarını görmelerine izin verilmedi” dedi.

BirGün'e Abone Ol