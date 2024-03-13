Şirkete verecek toprağımız yok

Akbelen’i yok eden YK Enerji için yeni kamulaştırma kararları verildi. Bekledikleri bir karar olduğunu belirten İkizköylü Işık, “Rızası olmayan köylüyü bununla tehdit ediyorlardı” dedi. 17 Mart’taki buluşmaya çağrı yaptı.

Haber Merkezi

Muğla Milas’ta tüm tepkilere ve direnişe rağmen Akbelen Ormanı’nı kesen şirket, Cumhurbaşkanı kararıyla köylülerin arazilerine el koymaya devam ediyor. Bölgedeki köyleri yavaş yavaş yok eden şirket için son olarak İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Her geçen gün büyüyen maden sahasında dinamitler evlerin neredeyse dibinde patlatılıyor. Akbelen direnişçilerinden, İkizköylü Nejla Işık, “Şirket köylüyü kamulaştırma kararıyla tehdit ediyordu” dedi.

NÖBET SÜRÜYOR

Muğla’nın Milas ilçesinde İkizköy yakınında bulunan Akbelen Ormanı’nda bulunan ağaçların Limak Holding ve IC Holding ortak iştiraki YK Enerji” tarafından Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı’na kömür temini için kesilmesine karşı bölge halkının mücadelesi sürüyor. "Şirket Akbelen Ormanı’nı yok etmesine rağmen, her bir karış toprağımızı savunmaya devam edeceğiz" diyen bölge halkının adalet nöbeti sürüyor. Topraklarını satmayan köylüyü, acele kamulaştırmalarla tehdit eden şirketin istediği oldu. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla İkizköy, Çamköy ve Karacahisar'da bulunan toplam 190 parsellik tarım arazisine ilişkin acele kamulaştırma kararı verildi.

BÜYÜK BULUŞMA

Karara tepki gösteren bölge halkı 17 Mart’ta İkizköy’de yapacakları büyük buluşmaya çağrıyı yineledi. Çağrıda, “İkizköylülerle birlikte baharın gelişini karşılayalım, umudu ve dayanmayı çoğaltalım. Köylülere yapılan baskılara ‘Dur’ demek için her gün dinamitlerin patladığı Akbelen’deyiz” denildi.

Kararı değerlendiren ve büyük buluşmaya çağrı yapan İkizköylü Esra Işık, “Maalesef beklediğimiz bir karardı. Bizi acele kamulaştırma kararlarıyla tehdit ettiler. Köylüye ‘Rıza ile topraklarınızı vermezseniz, kamulaştırma kararlarıyla alırız’ dediler. Cumhurbaşkanlığı kararının çıkacağından emin olan, kendine bu kadar güvenen bir şirket” dedi.

“Biz 5 sene önce yola çıkarken ‘Bir karış toprağımızı, bir dal ağacımızı, bir tek zeytinimizi bu şirkete peşkeş çektirmeyeceğiz’ dedik” ifadelerini kullanan Işık, “Köyümüz için çıktık yola. Sonra ormana geldiler, şirketler aramızdaki duvardı orman. Tüm mücadelemize rağmen kestiler ormanı. Tuttuğumuz nöbetten, haklı mücadelemizden vazgeçmedik. Topraklarımızın her karışını savunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

SIRADA 40 KÖY VAR

İkizköy, Çamköy ve Karacahisar’dan sonra sırada 40 köy olduğuna dikkat çeken Işık, şu ifadeleri kullandı: “Son karar karşı hukuki olarak adımlarımızı atacağız. Nöbetimiz, direnişimiz sürecek. 17’sinde büyük buluşmada hep beraber olacağız. İkizköylülerin dediği gibi biz ‘Bitti’ demeden bitmez.”

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SADECE İKİZKÖY DEĞİL

Acele kamulaştırma kararları İkizköy ile sınırlı değil. Türkiye’nin çeşitli illerindeki enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Buna göre, Uygar RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Balıkesir, İzmir ile Manisa’da, R3-Bilecik-6 RES elektrik üretim tesisinin yapımı için de Eskişehir’deki bazı taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından istimlak edilecek.

R3-Çorum-1 RES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Amasya ve Çorum’daki bazı taşınmazlar ve Baykan Enerji Grubu HES elektrik üretim tesisinin yapımı amacıyla Siirt’teki bazı taşınmazlar tapuda Hazine adına tescil edilmek üzere EPDK tarafından kamulaştırılacak.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü’ne ait Keban Şalt-2-Malatya-2 enerji iletim hattı yenileme projesi uyarınca tesis edilecek enerji iletim hattı projeleri için TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.

Atatürk HES-Çobanbeyli TM enerji iletim hattı ile Elbistan B-Kandil enerji iletim hattının deplase edilmesi amacıyla bazı taşınmazların TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Adana, Antalya, Artvin, Denizli, Gaziantep, Kilis, Konya, Muğla ve Sakarya’da enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla bazı taşınmazlar, elektrik dağıtım tesis yerleri mülkiyet şeklinde, hat emniyet sahaları ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılacak.