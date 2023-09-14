Şirketler kazandı, halk borca battı

Yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü düşen yurttaşlar fakirleşirken, şirketler kârını katladı. Borç nedeniyle yasal takibe uğrayanların sayısı 180 bin artarak 752 bin kişiye ulaştı. Şirketler net kârını 4 kattan fazla arttırdı.

Ekonomi Servisi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre Temmuz ayında bireysel kredisini ödeyemeyenler 78 binden 96 bine çıkarken, bireysel kredi kartını ödeyemeyenler 100 binden 114 bine ulaştı. Bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyerek yasal takibe düşenlerin oranı yüzde 52 artarak 180 bine çıktı.

TBB tarafından açıklanan verilere göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak – Temmuz döneminde gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 15,4 arttı.

Geçen yıl borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen bireysel kredi ya da kredi kartı sahibi kişi sayısı 156 binden bu yıl Temmuz ayında 180 bine yükseldi. Aylık bazdaki artış ise yüzde 52 olarak kaydedildi. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2023 yılı Temmuz ayında 96 bin 409 kişi oldu.

Geçen yıl aynı ay söz konusu kişi sayısı 77 bin 747 kişi olmuştu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 113 bin 925 kişi olurken, geçen yıl aynı ay 99 bin 896 kişi olarak kaydedilmişti.

TASFİYE OLUNACAK ALACAK MİKTARI YÜZDE 26 ARTTI

Temmuz 2023 itibariyle negatif nitelikli bireysel kredi bakiyesine ilişkin olarak açıklamada, "Risk Merkezi verilerine göre, Temmuz 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakları bir önceki yıla göre yüzde 26 artış ile 40 milyar TL olmuştur" ifadeleri yer aldı.

Yıllık olarak bakıldığında ise yasal takibe düşenlerde gerileme görüldü. TBB açıklamasında, Ocak-Temmuz 2023 döneminde, bir önceki yıl aynı döneme göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 22 azalarak 752 bin kişi oldu bilgisi verildi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, 1 Eylül itibarıyla icra dosyası sayısının geçen yıla göre yüzde 58,9 oranında artarak 9 milyon 307 bine ulaştığı toplam borç miktarının da 2 trilyon 374 milyar liraya kadar yükseldiğini açıklamıştı.

ŞİRKETLER KÂRINI 4’E KATLADI

TÜİK’in açıkladığı Sektör Bilançoları’na göre, geçtiğimiz yıl şirketlerin net kârı yüzde 422 arttı. TÜİK, 983 bin 182 girişimin kayıtları esas alınarak hesaplanan 2022 Sektör Bilançoları İstatistikleri’ni açıkladı. 2022 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net kârı 1 trilyon 511 milyar 478 milyon TL olarak gerçekleşti. Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 318 bin 556 ile en başta yer aldı. Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2022 yılında toplam aktif büyüklüğü 26 trilyon 351 milyar 610 milyon TL, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 18 trilyon 800 milyar 514 milyon TL olurken, öz kaynakların toplamı 7 trilyon 551 milyar 95 milyon TL oldu.

EN YÜKSEK KÂR İMALATTA

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2022 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net kârı 1 trilyon 511 milyar 478 milyon TL olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 776 milyar 333 milyon TL ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 350 milyar 439 milyon TL, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 120 milyar 731 milyon TL net kâr elde etti. Gayrimenkul faaliyetleri sektörü, 2022 yılını 20 milyar 908 milyon TL ve eğitim sektörü ise 1 milyar 438 milyon TL net zarar ile tamamladı. Sektör bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 31 trilyon 466 milyar 768 milyon TL, toplam faaliyet kârı ise 2 trilyon 370 milyar 48 milyon TL olarak gerçekleşti.

Temmuz’da borcunu ödeyemeyenler: 180 bin TL

Yasal takibe uğrayan borçlu sayısı: 752 bin TL

Yurttaşların borç miktarı: 2.4 trilyon TL

İcra dosya sayısı: 9 milyon 307 bin TL