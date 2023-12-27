Şirketlere kayyum atanmıştı: Polatların kremlerini TMSF satacak

TMSF'nin kayyum olarak yönettiği sosyal medya fenomenlerine ait şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışlarının yeniden başladığı öğrenildi. Polatlara ait franchise şubelerin de çalışma devam edeceği öğrenildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla yargılanan sosyal medya fenomenlerine ait şirketleri kayyum olarak yönetiyor.

Mahkemeler, Dilan-Engin Polat Grubunun tasfiye ve terkinlerle birlikte 27, Başar Grubunun 3, Tayyar Grubunun 2, Özkan Grubunun 2 ve diğer fenomenlere ait 5 şirkette TMSF’yi kayyum olarak görevlendirdi. Dilan-Engin Polat grubunun 27 şirketinin içinde güzellik merkezleri dışında da şirketler olduğu belirtiliyor.

Polat Grubu’nun 100’ü aşkın franchise verdiği firma bulunduğu öğrenildi. Franchise verilen firmaların da çalışmaya devam edeceği vurgulandı. Bu şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışları da yeniden başlıyor.

Hürriyet'in haberine göre, Polat Grubu’ndaki güzellik ürünü satışlarının belli bir kısmının e-ticaret platformları üzerinden yapıldığı tespit edildi.

TMSF’nin bu şirketlerin faaliyetlerini devam ettirmesi bekleniyor. Kârlılığı olan şirketlerin satışı ya da başka herhangi bir karar için hukuki sürecin tamamlanmasının beklenebileceği tahmin ediliyor.